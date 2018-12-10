Абаев высказался о принудительной подписке на газеты

Мы должны создать условия для интересного контента, чтобы люди сами смогли выбирать, полагает министр.

В кулуарах мажилиса министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал вопросы принудительной подписки, в частности - для учителей на печатные издания, передает корреспондент Zakon.kz.

"Я не поддерживаю принудительную подписку. Мы должны создавать условия для развития отечественной средств массовой информации. Что это означает? Чтобы люди могли прийти и купить эту газету. Во-вторых, мы должны создать условия для хорошего контента, для интересного контента, чтобы люди сами смогли выбирать. Я приветствую только добровольную подписку", - сказал он.

На его взгляд, газеты не утратят своей актуальности.

"Я думаю, что газеты актуальность свою не потеряют. Более глубокое, умное чтение газет - есть такое исследование. Онлайн стать, если люди читают быстро, 40 секунд, то газетную статью читают в 10 раз дольше. Это означает, что рекламодатель будет идти, скорее всего, в печатное изданию. Газетам, конечно, нужно находить свою нишу, они не могут быть проводниками новостей. Газеты, если будут, почему это произошло, делать анализ, на раскрытие, я думаю, что она свою нишу обязательно найдет", - пояснил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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