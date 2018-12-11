В Талдыкоргане ребенок вошел в автобус и едва не остался без ног

Доказательств случившегося у семьи пострадавшей нет.

В Талдыкоргане 11-летняя девочка едва не осталась без ног из-за общественного транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

11-летняя Ксения поспешила к прибывшему на остановку автобусу, но войти в салон не удалось. Девочку зажало дверями, что водителя никак не смутило. И кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы Ксении не удалось самостоятельно освободиться.

Ксения Николаенко:

"Подъезжает "пятерка", люди выходят. Я захожу и чувствую, что двери начали закрываться. Я пытаюсь выйти, падаю на бордюр, поскальзываюсь. И чувствую, как ногой об колесо ударилась. И этот автобус просто уезжает".

Только по счастливой случайности девочка не пострадала. Лишь отделалась легким испугом и незначительными царапинами на руках. Прохожие вовремя помогли ей встать.

Юлия Николаенко, мама Ксении:

"В тот день мне позвонила и сказала трясущимся голосом: "мама, меня чуть автобус не задавил". Она была очень перепугана. Я, конечно, сразу в "102" позвонила".

Женщина написала заявление. Но с ней так никто и не вышел на связь. Собственными усилиями она нашла водителя и даже съездила в автопарк для личной беседы.

Юлия Николаенко:

"Он просто говорит, что ребенка не видел. В то время на остановке оказалось три автобуса. Мое видение ситуации такое: он смотрел в левое зеркало, а не в правое. Не убедившись, что люди зашли и вышли, быстрей хотел уехать".

У Юлии Николаенко сложилось мнение, что водители просто игнорируют школьников и студентов с проездными.

"Один раз так было: я стою на остановке, он был переполнен. Там были места, но автобус проехал мимо школы. Он не захотел детей брать. Потому что у всех проездные".

"Ну, в общем, я считаю, что не плохо автобусы ходят. Я человек, вот с трудом хожу, мне помогут и все хорошо. Не дергают. Мне нравятся автобусы. Долго на остановке не стоишь".

К сожалению, доказательств случившегося у семьи Николаенко нет. Камера уличного наблюдения, установленная на этом месте, направлена в другую сторону. У руководства автобусного парка иная версия произошедшего.

Виктория Касенко, исполнительный директор автобусного парка:

"По этому поводу мы сразу же отреагировали, провели служебное расследование. Объяснительную водитель нам написал, что такого инцидента у него за целый день работы не происходило".

Более того, о работе водителя только положительные отзывы.

Виктория Касенко, исполнительный директор автобусного парка:

"Он работает очень давно. Стаж у него уже 30 лет. Нареканий со стороны пассажиров не имел. И штрафов за все время работы нет. Всегда на остановках забирает и пассажиров с проездными, как вот сейчас говорят, что с проездными не берут. Он всегда, даже вне остановки забирает школьников, пожилых людей".

Мама Ксении утверждает, что такое происходит периодически и не только на этом маршруте. Женщина просит акимат города обратить внимание на ситуацию, чтобы впредь подобное не повторилось с другими детьми.

Юлия Николаенко:

"Как мы еще можем защитить своих детей? Мы хотим их провожать и не переживать, что что-то с ними случится".

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