Мужчина не может вернуться домой, потому что мать признала его умершим

Он приехал в Караганду в начале 90-х из Свердловска – ныне Екатеринбурга. Возил товар из России и торговал вещами на рынке. Заработок был хороший.

Мужчина приехал на заработки из России, а в итоге - 14 лет трудился только за еду, сигареты и одежду. Все из-за того что потерял свои документы. Когда попытался их восстановить, выяснилось, что на родине его уже похоронили, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Мужчина попросил изменить свое имя. Боится, что человека без документов, да еще и с клеймом "умерший" могут опять использовать как бесплатную рабочую силу. В трудовом рабстве он уже был, целых 14 лет.

"Работал за сигареты, за еду. Деньгами не платили. Не было такого, как в плену, но все равно чужой дом есть чужой дом. Вставал в 5 утра, ложился поздно ночью, доил коров, топил баню. В общем, все хозяйство я один вел", - говорит Руслан.

Он приехал в Караганду в начале 90-х из Свердловска – ныне Екатеринбурга. Возил товар из России и торговал вещами на рынке. Заработок был хороший.

"В 1995 году мы поехали в гости в Алматы отдыхать. Когда мы оттуда уехали – с Алматы, при выезде стоял пост, сунул руку – а у меня пустой карман", - вспоминает Руслан.

Торговать в городе без документов побоялся, поэтому и уехал в село, откуда смог выбраться только с помощью местного полицейского. Тот помог вернуться в Караганду и обратиться в общественный фонд.

"Возникли проблемы в российском посольстве, когда пришел ответ о подтверждении его личности о том, что он уже очень давно находится в списке умерших. И есть подтверждение, есть справки судебной экспертизы, где мать его, якобы, опознала в морге. И на основании судебного заключения он был признан умершим", - сказала председатель общественного фонда Оксана Тарабукина.

"Похоронили меня в двухтысячных. Мама старенькая уже была. Она меня узнала в этом трупе. Труп полуистлевший, по каким-то вещам. Я связался по интернету с друзьями, нашел – они говорят: а мы каждый год уже поминаем тебя", - продолжает мужчина.

Нашел Руслан и свою дочь Жанну, которую в последний раз видел, когда ей было полтора года. Узнал, что уже стал дедушкой. Но обнять дочь и внучку он не может, пока по документам Руслана не вернут в ряды живых.

"Он паспорт получить не может, так как числится умершим. Чтобы ему сейчас отменить решение о том, что он умер, нужно приехать в суд в российскую федерацию и сказать: вот, я живой, подать соответствующее заявление. Но приехать он не может, потому что не может приобрести проездной документ. Ни на самолете, ни на поезде, никак выехать не может без документов. Мы заявление составили с ним, подписали, отправили в российскую федерацию", - сказала юрист общественного фонда Анастаси Бойцова.

Специалисты считают, что признать свидетельство о смерти недействительным удастся ближе к весне, а в начале лета мужчину уже отправят на родину. Чем дальше он будет заниматься – Руслан пока не решил. Но первым делом точно сходит на могилу матери, которая ушла из жизни, так и не узнав, что ошиблась.

"Цель только документы сделать. Вернуться на родину, а там уже видно будет", - заключил он.

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