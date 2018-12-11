Массовая гибель рыбы в Атырау: воду признали безопасной для населения

Тем временем продолжаются исследовательские работы для изучения причин замора рыбы в реке Урал.

Специальная комиссия, созданная после массовой гибели рыбы на Урале, сделала вывод о безопасности воды. По информации департамента общественного здоровья области, она безопасна для населения, передает Zakon.kz.

По данным комиссии, зарегистрировано 110 единиц погибших рыб, остальная рыба находится в тяжелом состоянии. Эксперты департамента охраны общественного здоровья провели лабораторный анализ, который показал что состав воды чистый и опасности для жизни населения нет.

"Ситуация находится под контролем. Инцидент произошел только в городе Атырау, подобное не было зафиксировано в районах. Полученные образцы были проверены. Выше озвученное происшествие не нанесет вред здоровью населения", - сказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Темирбек Мусагалиев.

В тоже время глава региона Нурлан Ногаев распорядился решить проблему в срочном порядке, используя все необходимые ресурсы.

"Используйте все возможности, которые вы считаете необходимыми, чтобы определить точную причину гибели рыбы. Все силы уполномоченных органов должны быть брошены на предотвращение новых возможных фактов замора рыбы", - сообщил аким области.

Межведомственная комиссия была создана при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В состав комиссия вошли представители областного управления рыбного хозяйства, природоохранной прокуратуры, департамента экологии, Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, а также представители ДЧС, территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора, управления охраны общественного здоровья.

Сообщения о том, что в черте города Атырау в Урале гибнет рыба, появились в субботу в социальных сетях. Очевидцы писали, что крупная рыба, в основном жерех, всплывает в лунках, пробитых рыбаками. Затем появились сообщения, сопровождаемые видео, что подобное явление наблюдается и за пределами города - в Жумыскере, Бугорках.

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