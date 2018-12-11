В РК внесены изменения в правила проведения ЕНТ

Максимальное количество баллов составляет по ЕНТ - 140 баллов.

Приказом и.о. министра образования и науки РК от 30 ноября 2018 года внесены изменения в Правила проведения единого национального тестирования и комплексного тестирования, передает Zakon.kz.

В частности, внесены следующие изменения.

Прием заявлений для участия в ЕНТ осуществляется в следующие сроки:

с 1 по 15 декабря для обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию; лиц, зачисленных в вузы по очной форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода для зачисления в вуз на платной основе; обучающихся вузов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе.

с 1 по 15 февраля для обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

с 10 марта по 10 мая для выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию; выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию.

с 10 мая по 5 июня для выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

с 25 июля по 3 августа для выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию; выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию; выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в вуз на платной основе по желанию; обучающихся вузов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе.



Для участия в ЕНТ обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования подают следующие документы в ППЕНТ:

- заявление по форме согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

- две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

- копию документа, удостоверяющего личность.

При этом лица, недостигшие шестнадцати лет и не имеющие документ, удостоверяющий личность, представляет копию свидетельства о рождении;

- квитанцию об оплате за участие в тестировании;

- справку с организации среднего образования, в которой он обучается.

Выпускники организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования, выпускники организации среднего образования, обучавшиеся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лица, казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, окончившие учебные заведения за рубежом подают следующие документы в линейные вузы:

- заявление согласно установленного образца, по форме, утвержденной приказом №502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;

- две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;

- аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании (подлинник).

При этом выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо диплома о техническом и профессиональном образовании или диплома о послесреднем образовании, представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и наименования специальности (квалификации) обучения.

- копию документа, удостоверяющего личность;

- медицинскую справку по форме 086-У;

- квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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