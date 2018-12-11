Дефицита ГСМ не наблюдается, уверяют в Минэнерго

Для снижения риска образования дефицита дизтоплива прорабатываются меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов за пределы РК.

На заседании Правительства РК министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита ГСМ не наблюдается. По состоянию на 10 декабря по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет - 154,8 тенге, на межсезонное дизельное топливо - 193,2 тенге", - отметил Бозумбаев.

Основными факторами повышения цен на дизтопливо являются повышение сезонного потребления дизельного топлива в весенне-осенний периоды у сельхозтоваропроизводителей, сезонный рост транзитных перевозок, а также сохраняющаяся импортозависимость.

По словам главы ведомства, в настоящее время количество остатков ГСМ на нефтебазах страны достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка. Запасы бензина Аи-92 составляют 267,5 тысяч тонн, а дизтоплива - 143,2 тысяч тонн.

"Стоит отметить, что из-за диспаритета розничных цен на нефтепродукты на АЗС страны, по сравнению с соседними странами, имеются факты высокого потребления ГСМ транзитным транспортом в приграничных областях республики. Так, для сравнения, розничная цена бензина марки Аи-92 в Казахстане стоит 154,8 тенге/литр, в Российской Федерации - 230,5 тенге/литр, в Узбекистане - 273 тенге/литр, в Кыргызстане - 234 тенге/литр. Цена одного литра дизельного топлива в Казахстане - 193,2 тенге, в Российской Федерации - 246,5 тенге, Кыргызстане - 250,8 тенге, в Узбекистане - 208 тенге", - проинформировал министр.

Бозумбаев добавил, что в целях недопущения роста цен на топливо в Казахстане, а также для снижения риска образования дефицита дизельного топлива, министерством прорабатываются меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов, в частности дизельного топлива за пределы границ РК на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС.

Из запланированных 312 тысяч тонн социального мазута для стабильного проведения отопительного периода 2018-2019 годов отгружено 112,2 тысяч тонн, или 36% от плана.

Оксана Скибан, Астана

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