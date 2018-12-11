Более 100 млрд бюджетных тенге остались неосвоенными

Наибольшее неосвоение зафиксировано в Астане, Шымкенте, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Министр финансов РК Алихан Смаилов на заседании Правительства РК назвал основные причины неосвоения республиканского бюджета в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы ведомства, за отчетный период расходы республиканского бюджета составили 8 трлн 651 млрд тенге, или 98,6%.

"Неисполнено - 126 млрд тенге. Из них экономия бюджетных средств - 19 млрд тенге. Не освоено - 107 млрд тенге. Из этой суммы 25 млрд тенге будут перераспределены между бюджетными программами в рамках корректировки бюджета. Основными причинами неисполнения являются отставание от графика производства работ, товаров и услуг, длительное согласование договоров", - сказал Смаилов.

По итогам года исполнение расходов республиканского бюджета ожидается на уровне 99,6%.

"Не будут исполнены около 42 млрд тенге. Из них 40 млрд тенге - нераспределенный резерв правительства. Сумма неосвоения составит 2 млрд тенге. За отчетный период регионам выделено целевых трансфертов на сумму 698 млрд тенге. На местном уровне освоено 668 млрд тенге, или 95,6%. Неисполнение составило 30 млрд тенге. Из них 2 млрд тенге - экономия. Не освоено 28 млрд тенге. Это на 34 млрд тенге меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - перечислил министр.

По его словам, наибольшее неосвоение отмечается в следующих регионах: город Астана - 9 млрд тенге, Туркестанская - 4 млрд тенге, Кызылординская - 3 млрд.тенге, город Шымкент, Мангистауская и Павлодарская области - по 2 млрд тенге.

"Неосвоение сложилось по причине несвоевременного выполнения работ, предоставления услуг, приобретения товаров. В недавно проведенной корректировке бюджета целевые трансферты были сокращены на 8 млрд тенге. 1,8 млрд тенге были перераспределены между регионами. Поэтому можем сказать, что созданы все условия для полного освоения местными исполнительными органами выделенных средств. Однако, по предварительным данным местных исполнительных органов, к концу года ожидается неисполнение в сумме 1,2 млрд тенге", - подчеркнула глава Минфина.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!