Алматинка представила костюм царицы-воина на "Мисс Вселенная - 2018"
Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса.
"Мисс Алматы-2017" Сабина Азимбаева в Бангкоке представляет Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2018". Накануне девушка приняла участие в показе национальных костюмов, передает Zakon.kz.
На показе Сабина предстала в образе царицы-воина. 30-килограммовый костюм алматинская красавица привезла в Бангкок с собой.
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Вот и прошёл шоу Национальных костюмов на @missuniverse .Сабина предстала в образе Золотого человека.Костюм весит 30 кг, и Сабине было трудно даже ходить.Но она справилась отлично????????????????????❤️???????????????????????????????? @kamila_bakh спасибо вам за такой шикарный костюм????????❤️ #misskazakhstan#missworld#missuniverse#misskazakhstan2018#missworld2018#missuniverse2018#missalmaty#missalmaty2017#missology#missgrandinternational#misssupranational2018#missinternational2018#misstourismworld2018#missglobe2018#missintercontinental#missuniversekazakhstan#missuniversekazakhstan2018#missusa#missuniverseusa2018#missperu#missperuuniverse#missspain#missuniversespain2018#miskyrgyzstan#missuniversekyrgyzstan#missphilippines2018#missuniversephilippines#missbarbados#smiletrain#missrussia
Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса. По задумке дизайнера, костюм должен явиться олицетворением Казахстана. Сзади размещено огромное солнце, украшенное стрелами, и крылья, которые, олицетворяющие свободу.
Финал состоится 17 декабря.
Сабина Азимбаева является студенткой UIB и обладательницей титула "Мисс Алматы-2017", занимается танцами и любит спорт, особенно бокс и является поклонницей Геннадия Головкина.
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