Алматинка представила костюм царицы-воина на "Мисс Вселенная - 2018"

Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса.

"Мисс Алматы-2017" Сабина Азимбаева в Бангкоке представляет Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2018". Накануне девушка приняла участие в показе национальных костюмов, передает Zakon.kz.

На показе Сабина предстала в образе царицы-воина. 30-килограммовый костюм алматинская красавица привезла в Бангкок с собой.

Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса. По задумке дизайнера, костюм должен явиться олицетворением Казахстана. Сзади размещено огромное солнце, украшенное стрелами, и крылья, которые, олицетворяющие свободу.

Финал состоится 17 декабря.

Сабина Азимбаева является студенткой UIB и обладательницей титула "Мисс Алматы-2017", занимается танцами и любит спорт, особенно бокс и является поклонницей Геннадия Головкина.

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