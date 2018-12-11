Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алматинка представила костюм царицы-воина на "Мисс Вселенная - 2018"

Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса.

Фото : кадр видео11 декабря 2018, 12:01

"Мисс Алматы-2017" Сабина Азимбаева в Бангкоке представляет Казахстан на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2018". Накануне девушка приняла участие в показе национальных костюмов, передает Zakon.kz.

На показе Сабина предстала в образе царицы-воина. 30-килограммовый костюм алматинская красавица привезла в Бангкок с собой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вот и прошёл шоу Национальных костюмов на @missuniverse .Сабина предстала в образе Золотого человека.Костюм весит 30 кг, и Сабине было трудно даже ходить.Но она справилась отлично????????????????????❤️???????????????????????????????? @kamila_bakh спасибо вам за такой шикарный костюм????????❤️ #misskazakhstan#missworld#missuniverse#misskazakhstan2018#missworld2018#missuniverse2018#missalmaty#missalmaty2017#missology#missgrandinternational#misssupranational2018#missinternational2018#misstourismworld2018#missglobe2018#missintercontinental#missuniversekazakhstan#missuniversekazakhstan2018#missusa#missuniverseusa2018#missperu#missperuuniverse#missspain#missuniversespain2018#miskyrgyzstan#missuniversekyrgyzstan#missphilippines2018#missuniversephilippines#missbarbados#smiletrain#missrussia

Публикация от @ missuniverseworldgikz 10 Дек 2018 в 8:26 PST

Костюм получил отличные отзывы среди организаторов и конкурсанток конкурса. По задумке дизайнера, костюм должен явиться олицетворением Казахстана. Сзади размещено огромное солнце, украшенное стрелами, и крылья, которые, олицетворяющие свободу.

Финал состоится 17 декабря.

Сабина Азимбаева является студенткой UIB и обладательницей титула "Мисс Алматы-2017", занимается танцами и любит спорт, особенно бокс и является поклонницей Геннадия Головкина.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты