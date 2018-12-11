Нацбанк выпускает коллекционные монеты по знакам зодиака

Дизайн монет выполнен в стилистике наскальной живописи. Каждый цвет танталовой вставки на монете соответствует цвету стихии.

Национальный банк РК 12 декабря 2018 года выпускает в обращение коллекционные биколорные монеты "Овен, "Лев", "Стрелец, "Телец, "Дева, "Козерог, "Водолей, "Близнецы, "Весы, "Рыбы, "Рак, "Скорпион" из серии "Знаки зодиака" из серебра и тантала номиналом 100 тенге, передает Zakon.kz.

Дизайн монет выполнен в стилистике наскальной живописи. Каждый цвет танталовой вставки на монете соответствует цвету стихии.

Монеты изготовлены в двенадцати видах, соответствующих каждому знаку зодиака. Монеты изготовлены из серебра и тантала с применением технологии изменения цвета.

На лицевой стороне (аверсе) монет надпись "ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ, изображения знаков зодиака, стилизованное изображение солнца, выполненное с применением технологии цветной печати. В нижней части монеты надпись "100 ТЕҢГЕ, обозначающая номинал. Справа от нее надписи "Ag 925 10g и "Ta 15g, обозначающие металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, надпись "2018, обозначающая год чеканки.

На оборотной стороне (реверсе) монет стилизованные изображения зодиакальных созвездий, их схематические обозначения и соответствующие им названия.

Монеты имеют форму восьмигранника. Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы и тантала, общая масса – 25 гр. (кольцо из серебра массой 10 гр., внутренний диск из тантала массой 15 гр.), диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – "proof, тираж – 1 000 штук каждого вида.

Как отмечается, коллекционные монеты номиналом 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках страны.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Нацбанка, а также через Интернет-магазин на сайте www.nationalbank.kz.

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