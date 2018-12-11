Нигматулин принял посла Чехии в Казахстане

Председатель Мажилиса отметил, что Чехия – важный партнер Казахстана в Центральной и Восточной Европе.

Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Казахстане Элишку Жигову, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметил в ходе беседы Нурлан Нигматулин, Чехия – важный партнер Казахстана в Центральной и Восточной Европе. За 25 лет дипломатических отношений выстроен активный политический диалог.

Динамичное развитие получило торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Эффективен межпарламентский диалог, в результате которого наработан хороший опыт взаимодействия между казахстанскими и чешскими парламентариями.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что это результаты совместной работы, основанной на взаимопонимании президентов Казахстана и Чехии Нурсултана Назарбаева и Милоша Земана.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что казахстанско-чешское взаимодействие, в том числе, и на межпарламентском уровне, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Отметив, что Казахстан – это мост между Европой и Азией, спикер Мажилиса подчеркнул важность идеи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об Евразийском пространстве, 25-летие которой будет отмечаться в следующем году.

"Взаимопонимание между нашими странами, основанное на работе глав государств, парламентов, правительств – это хороший пример того, как могут работать сегодня страны", – сказал Нурлан Нигматулин.

В свою очередь посол Чехии отметила широкий спектр двусторонних отношений, подчеркнув при этом, что Казахстан для Чехии – самая важная страна в регионе Центральной Азии.

Элишка Жигова выразила мнение, что Чехия может показать в Евросоюзе, как можно эффективно работать с Казахстаном. Дипломат также подчеркнула важность межпарламентской составляющей для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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