Сколько зарабатывают водители алматинских автобусов

Водители 9-метровых получают 850 тенге, 12-метровых – 950 тенге, 18-метровых - 1050 тенге за час.

О зарплатах и наборе водителей в автобусы Алматы удалось узнать корреспонденту Zakon.kz в ходе пресс-завтрака ТОО "Алматы ЭлектроТранс".

Зарплата водителей автобусов "АлматыЭлектроТранс" зависит от количества отработанных часов. В среднем, каждый водитель работает по 15 дней в месяц.

- В парке имеются 9-метровые, 12-метровые и 18-метровые ЛиАЗы. Водители 9-метровых получают 850 тенге, 12-метровых – 950 тенге, 18-метровых - 1050 тенге за час. Зарплата выдается до 10 числа каждого месяца в зависимости от отработанных часов, также начисляются ночные часы, праздничные и переработка. Средняя заработная плата от 250 до 270 тысяч тенге. Рабочий график: 2 дня работают, 2 дня отдыхают, в среднем, по 15 рабочих дней в месяц, - сказал начальник службы эксплуатации ТОО "АлматыЭлектроТранс" Нурлан Ельчибаев.

В парке не отрицают, что проблема, когда водители забирали наличную оплату себе в карман, существовала. Однако им удалось найти способ это предотвратить.

- Один из рычагов – это премирование. Ежемесячно премии в среднем 80 тысяч тенге получают те водители, которые не нарушали внутренние правила и ПДД. Размер премий соразмерен размеру выручки, которую делали водители, когда брали деньги, а билеты не выдавали. То есть, теперь им это делать невыгодно, они все равно их получат, - отметил Нурлан Ельчибаев.

Также в компании отметили, что у водителей нет плана по количеству пассажиров, эта мера способствует тому, что им не нужно устраивать "гонки".

Кроме того, шоферов-нарушителей правил вычисляют по камерам видеонаблюдения. Эти кадры передаются в полицию, а далее выписывает штраф или другое наказание. Самое частое нарушение – пользование мобильным телефоном во время движения.

Что касается набора персонала, то особой нехватки водителей нет.

- Есть естественная нехватка водителей, но все в пределах нормы. Зарплаты хорошие, поэтому дефицита желающих нет, единственное - это процесс набора, он может занимать от 15 до 25 дней. Мы не можем его сразу на маршрут выпустить, они проходят стажировку, проверяются все документы, стаж. Кроме того, он изучает все наши маршруты. Если их 38, он должен каждый объехать и посмотреть, где есть резкие повороты и т.д., - прокомментировал Ельчибаев.

Особых ограничений по возрасту или полу – нет. Большая часть водителей – среднего возраста, среди них даже есть две женщины.

В планах имеется ввести двухсменку, но пока это не позволяет сделать инфраструктура. Также, возможно, в следующем году будет улучшен соцпакет.

Асема Тунгушбаева

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