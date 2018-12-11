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Программа "Аналитика" Первого канала Евразия вновь признана лучшей в стране

Персональными дипломами были отмечены корреспонденты программы.

Фото : Первый канал Евразия11 декабря 2018, 14:14

Итоговая информационно-аналитическая программа Первого канала Евразия "Аналитика" второй год становится лучшей по версии премии "Қоғамдық құрмет", учрежденной Республиканским общественным объединением "Первый антикоррупционный медиацентр".

9 декабря, в Международный День борьбы с коррупцией, в Астане состоялось вручение премии "Қоғамдық құрмет-2018" ("Общественное признание-2018"). Журналисты и проекты Первого канала Евразия по доброй традиции стали лауреатами Национальной премии. За вклад в борьбу с коррупцией и формирование негативного отношения общественности к коррупционным проявлениям через СМИ, персональными дипломами были отмечены корреспонденты программы "Аналитика" Эльмира Ишмухаметова и Олжас Сайлаубекұлы. Проект "Аналитика" признан лучшей информационно-аналитической программой страны. В номинации "Лучший телеведущий года" победил ведущий итоговой информационно-аналитической программы на государственном языке - "Басты бағдарлама" Берик Дуйсенбаев.

"Это значит, мы всё делаем правильно. Значит, наша программа действительно помогает. Помогает людям решать их частные проблемы. Помогает управленцам решать проблемы уже на государственном уровне. Чтобы потом к ним не было претензий со стороны антикоррупционного ведомства и с нашей стороны в том числе", - говорит руководитель Дирекции информационно-аналитических программ Первого канала Евразия Альмира Кульмухамедова.

Смотрите программу "Аналитика" каждое воскресенье в 20.00 в эфире Первого канала Евразия.


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