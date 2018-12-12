Несмываемый краситель в торте напугал семью в Уральске

Родители заказали на день рождения сына в магазине "Наполеон" торт "Мячик на траве".

В минувшую пятницу в социальных сетях распространилось видео, в котором его авторы утверждали, что им продали торт с кремом, в котором использована "зеленка", передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Авторы видео рассказали, что 7 декабря заказали на день рождения сына в магазине "Наполеон" торт "Мячик на траве". Уже после того, как они его съели, обнаружили, что пальцы рук окрасились в ярко-зеленый цвет. Причем пальцы им никак не удавалось отмыть.

Сотрудники департамента Комитета охраны общественного здоровья по ЗКО тоже посмотрели видео и просят автора видео связаться с ними. По их словам, без его заявления им будет сложно открыть проверку с отбором на анализ всех образцов кондитерских изделий данного предпринимателя и дать свою оценку.

Покупатели злополучного торта приходили в магазин "Торты от Пивень" предъявлять свои претензии по поводу "зеленого" торта.

"Да, 7 декабря женщина у нас заказала торт на день рождения сына. Заказ был приготовлен за два часа. Торт был совершенно свежий, приготовлен из натуральных продуктов. Красители мы употребляем всегда пищевые. У нас никогда не было проблем с заказчиками", - рассказала продавец магазина Любовь Щанкина.

По словам Щанкиной, она попросила их принести торт обратно:

"Я им сказала, что мы разберемся и вернем деньги. Но женщина отреагировала агрессивно. Сказала, что торт валяется на балконе. Пригрозили, что выложат видео с тортом в социальные сети. Приносить торт они отказались".

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