Казахстанцы смогут получать услуги в ЦОНе по отпечатку пальцев

С 2021 года казахстанцы будут обязаны сдавать свои биометрические данные в рамках закона о дактилоскопической и геномной регистрации.

С 12 декабря казахстанцы смогут получать услуги в центрах обслуживания населения без удостоверений личности, при помощи биометрических данных, сообщает Sputnik Казахстан.

О внедрении системы в трех центрах обслуживания населения Астаны и двух ЦОНах Алматы рассказал председатель правления национальной компании "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов.

По его словам, идентификация граждан в центрах обслуживания населения происходит при помощи удостоверения личности, но теперь казахстанцы смогут при помощи отпечатка пальца идентифицировать себя и получить все электронные услуги.

"Завтра мы проведем презентацию цифрового центра обслуживания населения на территории ЭКСПО, и после этого люди смогут в трех центрах столицы и двух ЦОНах Алматы получать данные, используя биометрию", — рассказал во время выставки в конгресс-центре ЭКСПО глава нацкомпании.

Со следующего года эта услуга будет доступна во всех центрах республики.

Кроме этого Оспанов отметил и то, что биометрическая идентификация набирает большую популярность в различных сферах, и в будущем "Правительство для граждан" планирует интегрировать свои данные с банками второго уровня. Это позволит гражданам, помимо банковских услуг, получать и некоторые госуслуги электронного правительства.

Для использования данных биометрии казахстанцам необходимо обратиться в ближайший центр обслуживания населения и один раз сдать свой отпечаток пальца. После этого каждый житель страны сможет получать все услуги портала Egov при помощи биометрии. Сдача биометрических данных производится добровольно. Для тех, кто не желает сдать свои отпечатки пальцев, предусматриваются электронные госуслуги при помощи электронной цифровой подписи, смс-оповещений или в центрах обслуживания населения.

С 2021 года казахстанцы будут обязаны сдавать свои биометрические данные в рамках закона о дактилоскопической и геномной регистрации

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