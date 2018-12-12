Драки казахстанских школьниц перешли в побоища

Адвокат и родные пострадавшей девушки настаивают на рассмотрении дела в уголовном порядке.

Сразу два случая серьезных драк между школьницами были зафиксированы в Павлодаре и Актюбинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Урок физкультуры для павлодарской 8-классницы Дарьи закончился побоищем. Школьница, вынужденная скрывать свое лицо, утверждает, что четыре неизвестные девушки напали на нее в раздевалке.

“Одна из девочек схватила меня за волосы и хотела мою голову ударить о свое колено. Далее остальные три девочки накинулись на меня со спины, начали таскать за волосы, швыряли по всей раздевалке. Из-за боли в ребрах я встать не могла, и девочки этим воспользовались, продолжая меня избивать”, - сказала пострадавшая Дарья Ярмус.

Разнять разбушевавшихся смог только учитель физкультуры. Как выяснилось позже, девушки, с которыми у Дарьи произошел конфликт, будущие педагоги, пришедшие на практику. В колледже заявили, что такие коллеги им не нужны.

“Девочки недавно выехали на соревнования. Сейчас приехали. Этот семестр заканчивается, и мы их отчисляем, потому что в будущем они не имеют права работать учителем, потому что учитель должен нести доброту, порядок, дисциплину”, - прокомментировала замдиректора колледжа Кунсулу Елубаева.

Одна из девушек, которую обвиняют в нападении, объясняет причину конфликта заносчивостью Дарьи. Якобы, 8-классница первой спровоцировала драку, косо посмотрев на незнакомок. Кто первым пустил в ход кулаки, студентка ответить не смогла, заявив, что находилась в состоянии аффекта. В школе же пообещали принять дополнительные меры безопасности, чтобы избежать рецидивов.

“На сегодняшний день мы ужесточили контроль, и каждый наставник сейчас контролирует практиканта каждый день, каждую минуту во время пребывания в школе”, - отметила и.о. директора городской школы номер 43 Самал Аубакирова.

Адвокат и родные пострадавшей девушки настаивают на рассмотрении дела в уголовном порядке, в то время, как полицейские завели по инциденту сразу 2 административных производства: “мелкое хулиганство” и “причинение легкого вреда здоровью”.

Кровопролитием закончилась драка между подростками в Актюбинской области. Две старшеклассницы подрались во дворе жилого дома. Одна из девушек разбила бутылку о голову своей соперницы.

“Говорит: “Иди сюда!”. Дергает за руку. Ангелина повернулась, и она ей махнула стеклом и порезала вот так бровь – 10 см где-то шрам сейчас. Теперь нам требуется пластическая операция”, - рассказала мать пострадавшей школьницы Ирина Самарская.

Возможной причиной драки мог послужить конфликт, произошедший ранее. Пострадавшая школьница, якобы, отняла золотые серьги у 5-летней девочки, которая пожаловалась своей сестре.

“Это, скорее всего, “гоп-стоп”. Потому что подошли, забрали. Хорошо, что уши не выдернули. Я не обманываю. В январе буду подавать на моральный и материальный ущерб. Сколько, скажет психолог. Я не собираюсь просить заоблачную сумму, честно”, - разъяснила мать пятилетней девочки Анастасия Заглядова.

За действия своих детей органы опеки накажут родителей, которые обязаны выплатить денежный штраф.

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