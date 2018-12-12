Вынесен приговор членам нефтяного ОПГ

По версии следствия, в результате организации преступной группы из Казахстана в Кыргызстана незаконно под видом нефтепродуктов была вывезена нефть на сумму 1,3 млрд тенге.

В специализированном межрайонном суде вынесли приговор по резонансному делу ОПГ по незаконной продаже и вывозу нефти в особо крупных размерах из Казахстана в Кыргызстана, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Согласно приговору суда, директор департамента маркетинга и логистики НПЗ ТОО "Актобе Нефтепереработка" Алмаз Кужагалиев был признан виновным по нескольким статьям и приговорен по совокупности наказаний к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Заместитель директора ТОО "Интер Ойл Экспорт" гражданин Беларуси Сергей Кунцевич был также признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы по совокупности преступлений.

По 4 года лишения свободы дали двум другим обвиняемым Азамату Кушкинбаеву и Эдуарду Утениязову.

Одного из обвиняемых директора ТОО из города Алматы, обвиняемого в неуплате налогов, Садыка Раева освободили от уголовной ответственности в связи с полным погашением задолженности.

Как известно, по обвинению по статье 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и ряде других статей связанных с незаконным предпринимательством, подделкой документов, обвинялись несколько человек. Это заместитель директора ТОО "Интер Ойл Экспорт" гражданин Беларуси Сергей Кунцевич, директор департамента маркетинга и логистики НПЗ ТОО "Актобе Нефтепереработка" Алмаз Кужагалиев, сотрудники НПЗ Азамат Кушкинбаев, Эдуард Утениязов.

По версии следствия, в результате организации преступной группы из Казахстана в Кыргызстана незаконно под видом нефтепродуктов была вывезена нефть на сумму 1,3 млрд тенге.

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