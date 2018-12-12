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Обновить удостоверение личности можно без ЦОНа

В министерстве напомнили гражданам о необходимости своевременной замены удостоверяющих личность документов.

Фото : соцсети12 декабря 2018, 13:55

В Казахстане биометрические документы, удостоверяющие личность, с электронным носителем информации (чипом), выдаются гражданам Республики Казахстан с 2009 года. Срок их действия составляет десять лет и истекает в 2019 году, передает Zakon.kz,

Документы можно оформить в любом ЦОНе на территории республики (по принципу экстерриториальности).

Также при желании замены документа старого образца на новый (видоизменение согласно новой технологии изготовления), его можно оформить не посещая ЦОН, направив запрос через портал "электронного правительства" (цифровая фотография размером 3,5 на 4,5 сантиметров. и личная подпись в сканированном варианте направляется вместе с электронным запросом в виде графических файлов).

Для удобства допускается оформление этих документов за месяц до истечения срока действия прежних.


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