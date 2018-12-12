Ограничение скорости на Аль-Фараби: замакима объяснил, как принималось решение

Снижение скоростного режима - часть стратегии обеспечения безопасности на дорогах Алматы, сообщил замакима города.

Заместитель акима города Алматы Ерлан Аукенов опубликовал в Facebook свое мнение о том, почему в Алматы было необходимо ввести ограничение скорости движения по проспекту Аль-Фараби, передает Zakon.kz.

Аукенов привел статистику ВОЗ. По этой информации повреждения, полученные в результате ДТП, являются основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте до 29 лет. Скорость - основной фактор риска травматизма для пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов (уязвимых участников дорожного движения). Почти половина случаев смерти в результате ДТП в мире приходится именно на их долю. Повышение средней скорости авто увеличивает вероятность ДТП, так и тяжесть последствий происшествия. 5% увеличение средней скорости движения приводит примерно к 10% увеличению числа ДТП, заканчивающихся травмами, и 20% увеличению числа смертельных исходов.

"У Вас вопрос: "касается ли это нас?" Так вот, количество ДТП в городе Алматы за 11 месяцев текущего года - 4203 происшествия. В результате число погибших - 121, травмированных – почти 5 тысяч. Причем большая часть со смертельным исходом из них происходит на дорогах с повышенным скоростным режимом 60 - 80 км/ч (аль-Фараби, Толе би, Раимбека, Рыскулова, Саина, Момыш улы, Восточная объездная дорога и другие). К примеру, пр. Райымбека (277 - ДТП, раненых - 353, погибло - 12); пр. Рыскулова (147 - ДТП, раненых - 217, погибло - 11); ул. Северное кольцо (шоссе) (147 - ДТП, раненых - 174, погибло - 11); ул. Момышулы (105 - ДТП, раненых - 130, погибло - 3); ул. Саина (80 - ДТП, раненых - 91, погибло - 4); пр. Аль-Фараби (60 - ДТП, раненых - 72, погибло - 4)", - озвучил статистку замакима.

Приведя в пример другие страны и города, Аукенов пояснил, что рекомендованная скорость движения в городских районах не должна превышать 50 километров в час, а на тех участках, где уязвимые участники дорожного движения подвергаются особому риску. - 30 километров в час. Подобные меры объясняются тем фактом, что у пешеходов появляется 90% шанс выжить в ДТП при скорости автомобиля 30 километров в час или ниже, однако шанс пережить последствия наезда составляет менее 50%, при скорости машины 45 километров в час и выше.

"Очевидно, что, несмотря на недовольство автомобилистов, снижение скоростного лимита поможет ежегодно спасти сотни жизней в Алматы, предотвратить инвалидность тысяч. А ведь среди них могут ваши дети, родственники, друзья и вы сами. Осознав это, на чьей вы стороне? На этот вопрос, человек, который пострадал на дороге с повышенным скоростным режимом, а сегодня стал настоящим "символом жизнелюбия и стойкости духа" Екатерина Парафиева ответила: "Поддерживаю. Давайте подумаем о нашей безопасности, прежде всего. Безусловно скорость не единственная проблема, но я уверена, что и этот шаг позволит снизить риск возникновения дтп на дорогах". Ее мнения недостаточно скажут некоторые, тогда спросите у 40 тысяч других, кто за последние 10 лет попадал в аналогичные ситуации или у тысяч родственников тех, кто уже никогда не сможет ответить сам", - добавил он.

Резюмировал принятое решение замакима справочной информацией. Мера по ограничению скорости на алматинских магистралях будет внедряться в комплексе с установкой свыше 142 постов АИИ БДД (Сергек), проектов "средняя скорость", "жолак" на автобусах, 1000 цифровых камер СВМ для охвата города, успокоением движения за счет островков безопасности на пешеходных переходах, сужению отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и больниц. А также других мероприятий.

7 декабря Бауыржан Байбек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о новой инициативе акимата по ограничению средней скорости на проспекте Аль-Фараби до 60 километров в час. Новость почти моментально получила широкий общественный резонанс. В частности аким упомянул, что ограничение является инициативой самих алматинцев.

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