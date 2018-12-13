В России будут судить двух казахстанцев за ДТП с 17-ю погибшими

Смертельная авария случилась 6 октября 2017 года. Тогда поезд столкнулся с автобусом.

Двоих казахстанцев будут судить во Владимирской области России после крупного ДТП, в результате которого скончались 17 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на следственный комитет РФ.

Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан Республики Казахстан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 6 октября 2017 года примерно в 3 часа 39 минут на железнодорожном переезде вблизи станции Покров, расположенной в городе Покрове Петушинского района Владимирской области, пассажирский поезд № 60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород совершил столкновение с находящимся на указанном железнодорожном переезде пассажирским автобусом "Мерседес-Бенц", который по своим техническим характеристикам находился в непригодном для перевозки пассажиров состоянии.

Следствием установлено, что организатором указанной перевозки являлся 37-летний житель Республики Казахстан, осуществлявший поиск, сбор и организацию поездки, при этом вторым водителем являлся его 41-летний соотечественник. Указанные лица знали, что у автобуса, на котором осуществляется перевозка, имелись технические неисправности. Будучи осведомленными об имеющихся неисправностях, они продолжали оказывать услуги по перевозке пассажиров. В результате столкновения 1 водитель и 16 пассажиров автобуса от полученных телесных повреждений скончались, 3-м пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смертельная авария случилась 6 октября 2017 года примерно на железнодорожном переезде недалеко от станции Покров.

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