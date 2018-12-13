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Суд отказал прокуратуре поместить Ертаева в СИЗО

Решение о выдаче Ертаева Казахстану было подписано до судебного решения по обжалованию Ертаевым решения МВД о лишении его статуса беженца.

Фото : total.kz13 декабря 2018, 06:55

12 декабря прокуратура обжаловала в Мосгорсуде решение Пресненского суда поместить Жомарта Ертаева под домашний арест в рамках дела по запросу об экстрадиции бизнесмена в Казахстан, передает Zakon.kz.

Такое решение Генеральной Прокуратуры прямо противоречит Конвенции ООН о беженцах, а также ФЗ РФ “О Беженцах”. Об этом сообщило в своем письме представительство в Российской Федерации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Вопреки решению суда, МВД задействовало небывалое количество оперативно-следственных работников и мобильных бригад для наблюдения за домом, где Жомарт Ертаев находится под домашним арестом. В свою очередь, Генеральная прокуратура РФ пошла еще дальше - решение о выдаче Ертаева Казахстану было подписано до судебного решения по обжалованию Ертаевым решения МВД о лишении его статуса беженца", - говорится в сообщении.

Ранее суд уже отказывал прокуратуре поместить задержанного в СИЗО после его ареста 15 ноября.


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