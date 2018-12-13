Финал турнира по StarCraft II на Открытый чемпионат Центральной Азии пройдет в Алматы

Турнир организован Федерацией киберспорта Казахстана.

17 декабря в 11:00 часов в ТРЦ "Forum Almaty" (пр. Сейфуллина, 617) состоится финал турнира на Открытый чемпионат Центральной Азии по дисциплине StarCraft II с призовым фондом в два миллиона тенге, сообщает Информационно-спортивный центр "HUB".

Турнир открыт для участия игрокам по дисциплине StarCraft II из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана.

На турнир в качестве комментатора приглашен самый известный стример в СНГ - Алексей Трушляков (ник - Alex007). Вместе с ним комментировать матчи будет профессиональный комментатор, популярный мультидисциплинарный стример Михаил Зверев (ник - "Olsior"). В качестве гостей в турнире примут участие один из самых титулованных игроков StarCraft II в СНГ Дмитрий Филипчук (ник -"DIMAGA") и восходящая звезда и популярный стример Карина (ник - "MissKrause").

Во время проведения финала, зрители смогут проверить свои навыки в игре с мастерами StarCraft II, также вниманию болельщиков будет представлено косплей-шоу.

Турнир организован Федерацией киберспорта Казахстана, образованной 25 июня 2018 года, которая уже провела 11 ноября во Дворце спорта и культуры им. Б. Шолака финал казахстанского отборочного турнира на Чемпионат мира по киберспорту WESG (World Electronic Sports Games).

Напоминаем, на сегодняшний день киберспорт прочно утвердился в качестве самостоятельного и полноценного вида спорта на международном уровне. В течение последних 5 лет растет количество стран, официально признавших киберспорт видом спорта, в числе которых: США, Германия, Россия и страны юго-восточной Азии.

Приглашаем всех поучаствовать в предстоящем турнире и проверить свои навыки в киберспорте!

Вход свободный.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!