Будут ли приняты идеи Яна Гейла при реконструкции пр. Аль-Фараби в Алматы

Для проспекта аль-Фараби Ян Гейл предлагает те пешеходные зоны, которые у нас на сегодняшний день там есть, сделать более открытыми. Но уменьшения самой дороги там не может быть.

Будут ли реализованы рекомендации Яна Гейла для магистрального проспекта аль-Фараби в Алматы, рассказал и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы Алмасхан Ахмеджанов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам Алмасхана Ахмеджанова, город принимает все рекомендации Яна Гейла, но реализует их постепенно.

"Для проспекта аль-Фараби Ян Гейл предлагает те пешеходные зоны, которые у нас на сегодняшний день там есть, сделать более открытыми. Но уменьшения самой дороги там не может быть. Предлагались разные варианты разгрузки, даже были разговоры о том, чтобы пустить там ЛРТ. Но основная задача для аль-Фараби - не перекрывать транспортное движение. То есть это артерия Алматы, и она служит не просто для того, чтобы по ней машины ездили, но и еще для того, чтобы людей можно было перебросить из одной точки города в другую. Это транзит коммуникаций между микрорайонами. Эта улица республиканского значения с повышенным скоростным режимом, а не внутригородская улица. И когда до проспекта аль-Фараби дойдет очередь, все будет сделано для того, чтобы сохранить и ускорить транспортные потоки", - рассказал Алмасхан Ахмеджанов.

Есть определенные нюансы, которые создают пробки, о них в управлении знают, ведется работа по их устранению.

"Например, мост через реку Есентай - там заужено дорожное пространство, он не пропускает тот поток автомобилей, который есть в час пик. Это нужно будет исправить. Аль-Фараби - наша кольцевая дорога. Когда предприниматели предлагали перенести ее чуть южнее, было решено не уводить эту скоростную магистраль в горы. Нам надо было сохранить городское пространство. В перспективе, в ближайшие 5-10 лет, мы весь город можем охватить. Все зависит от бюджета и технических возможностей города", - заявил Алмасхан Ахмеджанов.

Почему разом нельзя сделать всю реконструкцию? И.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства объяснил: основная причина в том, что темп производства строительных материалов не позволяет сразу в больших объемах что-то реализовать. Поэтому, разрабатывая такие вещи, стимулируется отечественная промышленность.

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