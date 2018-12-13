Пьяный гражданин России устроил "бунт" на самолете Астана - Алматы

Мужчину решили снять с рейса.

Транспортные полицейские сняли с авиарейса "Астана-Алматы" гражданина РФ в нетрезвом состоянии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

В Линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителя авиакомпании "Эйр-Астана" поступило сообщение о том, что на борту рейса сообщением "Астана-Алматы" находится правонарушитель.

"Транспортные полицейские в ходе проверки установили 65-летнего гражданина Российской Федерации. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, тем самым мешал спокойствию пассажиров. Мужчина был снят с авиарейса для выяснения обстоятельств. Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение средней степени", - сообщили в ведомстве.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложен штраф в размере 5 МРП (12025 тенге).

С начала текущего года на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны сотрудниками ДП на транспорте к административной ответственности привлечены 51 317 правонарушителей, из которых - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения 6135 человек.

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