По вине чиновников люди в пригороде Павлодара могут остаться без жилья

Сотни домов вдруг оказались вне закона. Люди недоумевают. Документы на землю, выданные им ранее, теперь недействительны.

По вине чиновников сотни семей в пригороде Павлодара рискуют остаться без собственных домов. Земля, на которой они живут, принадлежит другим людям. Причина в генеральном плане развития города, согласно которому часть территории теперь не относится ни к селу, ни к городу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Свой земельный участок Ерсаин Каюпов получил в 2006 году. Тогда же мужчина приступил к строительству собственного дома. Но радость новоселья была недолгой. Вскоре объявился сосед, который заявил, что часть дома Каюпова стоит на его территории.

"То есть, у меня уже дом стоит, готовое жилое строительство, я живу. Он это все прекрасно видит, приводит земельщиков, они ему забивают колышки. Соответственно, он начинает строиться", - рассказывает Ерсаин Каюпов.

Конфликт спорных границ земельных участков в этой части села Жетекши – явление массовое. Сотни домов вдруг оказались вне закона. Люди недоумевают. Документы на землю, выданные им ранее, теперь недействительны.

У людей, живущих по правой стороне улицы Гагарина городская прописка, у их соседей, до которых рукой подать, прописки нет, вообще. Выяснилось, что в 2013 году, когда Жетекши из района передавали в подчинение городу, часть села попросту не была учтена.

"Район нас передал городу, а город не взял. И мы застряли где-то посредине. Сейчас я не могу даже прописать своих детей в доме, потому что официально этой земли нет. Нас всех будто не существует", - недоумевает Карим Абдрахманов.

Ответа от чиновников люди добиваются уже несколько лет. Но в акимате предпочитают ограничиваться обещаниями без какой-либо конкретики.

В 2007 году был представлен на суд общественности новый генеральный план развития Павлодара. В его состав тогда включили несколько сельских зон. Но чиновники ошиблись, оставив за границами Жетекши часть села. И эти почти 200 гектаров, так и не вошли в городскую черту.

"В 2012 году были уже произведены землеустроительные работы, конкретно по установлению границ. Границы были установлены, но опять же – в 2012 году также были допущены такие ошибки, что эта часть не вошла", - поясняет руководитель городского отдела земельных отношений Ботагоз Карибаева.

И вот, спустя еще шесть лет, в акимате утвердили новый проект с составлением схематической карты, согласно которой злополучный кусок земли окажется в черте города. Но административно-территориальный кульбит другого села заставил переделать генеральный план вновь. Теперь он должен пройти несколько стадий утверждения – на городском, областном и республиканском уровнях. Процедура при благоприятных прогнозах закончится только в первом квартале 2019 года. Однако, это не решает проблему наложения земельных участков. В случаях, когда отклонения некритичны, границы соседних земель можно изменить без потери площади.

"Ну, если один и тот же участок, где полностью 10 соток наложились на другие 10 соток, конечно, это уже только в судебном порядке будет решаться. Конечно, будут привлекать отдел земельных отношений, как третьих лиц, того же акима села. Не акима, а акимат сельского округа будут привлекать, и это все будут решать в судебном порядке", - говорит руководитель городского отдела земельных отношений Ботагоз Карибаева.

В этом споре соседей двух победителей быть не может. Люди обвиняют чиновников в халатности, по вине которых им теперь придется отстаивать свое право на жилье в суде.

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