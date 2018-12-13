Женщина неожиданно напала на ребенка на улице в ВКО
В отношении местной жительницы проводится досудебное расследование.
Фото : instagram13 декабря 2018, 23:12
Полицейские прокомментировали видео, на котором женщина неожиданно набросилась на проходящую мимо девочку, сообщает Zakon.kz.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина подходит к ребенку сильно толкает его, после чего девочка падает на обледеневший асфальт. Испуганный ребенок вскакивает и убегает.
По распространяемой видеозаписи, на кадрах которой женщина внезапно оттолкнула идущего навстречу ребенка, проведена проверка. Инцидент произошел 11 декабря в городе Зыряновске Восточно-Казахстанской области.
В отношении местной жительницы проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РК (хулиганство), - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.
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