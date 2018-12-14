Синоптики рассказали, когда закончится туман в Алматы

Туман не рассеется как минимум до конца декабря.

Густой туман, который уже несколько дней держится в Алматы, по заявлению экспертов, не рассеется как минимум до конца декабря. Сказать, когда именно он исчезнет, сейчас точно не могут даже специалисты, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Синопитики призывают горожан к бдительности. На улице нужно быть как можно осторожней. Действительно, передвигаться по городу стало заметно сложнее, особенно автомобилистам. Многие все-таки снизили скорость ради безопасности. Видимость с каждым часом становится все хуже. Но вот что касается специалистов, то, по их словам, ничего страшного в тумане нет. И для Алматы это вполне нормальное явление.

В Казгидромете все происходящее объясняют просто: в городе образовался радиационный туман. Такие появляются в результате охлаждения земной поверхности и влажной воздушной массы над ней.

"Их продолжительность составляет от нескольких часов до нескольких суток. То, что сейчас мы и наблюдаем по городу Алматы. Да и вообще по Алматы туманы наблюдаются часто в осенне-зимние периоды. Наибольшая их продолжительность приходится на ноябрь и декабрь месяцы", - сказала ведущий инженер-синоптик "Казгидромета" Алуа Саханова.

Специалисты говорят, что аналогичная картина в Алматы уже наблюдалась шесть лет назад. Тогда туман в городе продержался целых 26 дней. Сейчас же самый густой туман в нижней части Алматы. Как раз там, где и находится международный аэропорт. В расписании воздушной гавани сегодня также были задержки, а два рейса – из Урумчи и в Ушарал – пришлось отменить.

"Сегодня задержано 9 рейсов в аэропорту Алматы. Мы можем принимать воздушные суда при видимости 75 метров и выпускать и приводимости 125 метров, но при условии, что экипаж и судно имеют эту категорию. Когда пассажирам говорят, что рейс задерживается или отменяется, это не означает, что аэропорт не готов. Мы готовы, но нужно учитывать, что и в других городах Казахстана тоже плохая погода", - говорит пресс-секретарь АО "Международный аэропорт Алматы" Наталья Соколова.

Все происходящее за окном активнее всего сейчас обсуждают пользователи соцсетей. Там же они делятся снимками густого тумана. К фотографиям придумывают различные – остроумные и не очень – подписи, есть и те снимки, где Алматы сравнили с городом-призраком.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!