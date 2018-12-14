Новая пятилетка индустриализации. В чем польза для рядовых граждан?

Переход национальной экономики на новый уровень позволит наладить в стране импортозамещение.

Накануне Дня Независимости на производственной карте Казахстана зажглись новые звёзды. Президент страны Нурсултан Назарбаев во время общенационального телемоста дал старт 28 новым и абсолютно разным проектам. От строительства птицефабрики в Акмолинской области до газопровода "Сарыарка". "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане" - одна из ключевых программ-двигателей экономики страны. В чём польза для рядовых граждан?

Переход национальной экономики на новый уровень позволит наладить в стране импортозамещение. Развитие потенциала Казахстана не только добывать, но и перерабатывать, позволит создать ряд новых предприятий, где рабочие места найдут сотни тысяч казахстанцев.

"Мы были добывающей республикой в советское время, но не обрабатывающей. За годы индустриализации мы запустили 1250 новых предприятий. Только 100 запущено в этом году. Легко сказать -1250. Это сколько труда, сколько денег вложено! Создано 300 тысяч новых рабочих мест. Эти 300 тысяч помножить на членов семей – это будет почти 1,5 млн людей, которые за счет этих предприятий имеют доходы", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В рамках новой индустриализации государство продолжит инвестировать в эффективные бизнес-проекты. По поручению президента будут созданы дополнительные возможности кредитования бизнеса. В основном предприятий легкой промышленности, что смогут производить простые, но нужные в обиходе товары для населения.





"У нас не хватает своих бытовых приборов. Импортируем одежду, которую в Казахстане можем делать. Мы витаем где-то в облаках! Заводы надо делать, транспорт надо делать. Люди нуждаются в простых вещах. Мы все одеваемся в заграничную дорогую одежду. Почему нам не производить самим? Я знаю, что наша легкая промышленность производит очень хорошие товары сегодня", - сказал Президент.

Уже сейчас в стране начали функционировать масштабные проекты, которые в будущем благотворно повлияют на экологическую ситуацию, развитие высоких технологий и решение проблем логистики крупнейшего мегаполиса. Съемочная группа Первого канала Евразия побывала на алматинском инновационном предприятии, где создали не имеющие аналогов на рынке очки ORBI, и мусоросортировочном комплексе, мощностью 550 тысяч тонн, где рабочие места найдут 528 человек. Не осталось без внимания журналистов и строительство БАКАД. Уже известно, что скорость движения на новой алматинской автодороге составит 150 км/ч., интенсивность его прогнозируется на уровне 38 тысяч машин в сутки. В своем специальном репортаже "Ударная пятилетка" корреспондент Первого канала Евразия Илья Самохвалов покажет работу вновь запущенных в рамках новой индустриализации в Казахстане прорывных отечественных предприятий. Не пропустите программу "Аналитика" на Первом канале Евразия в это воскресенье, 16 декабря, в 20.00.

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