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Куриные изделия KFC больше не "Халал"

Продукция не соответствуют требованиям стандартов ДУМК.

Фото : Копилка оригинальных идей14 декабря 2018, 11:54

Сертификат ДУМК "Халал", выданный сети ресторанов KFC, отныне является недействительным, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Духовного Управления Мусульман Казахстана.

На сайте опубликовано сообщение, обращенное к потребителям халал продукции.

"Ранее сеть ресторанов "КФС" использовала продукты птицеводства "Белая птица", производимые в соответствии с требованиями стандарта халал в Российской Федерации. Однако, в связи с уменьшением объема продукции "Белая птица", руководство учреждения "КФС" стало использовать несколько других "птицефабрик", не соответствующих требованиям халяльного стандарта ДУМК.

В настоящее время, кроме "белой птицы", используемой учреждением "КФС", куриные изделия не соответствуют требованиям стандартов ДУМК “Халал Даму" 1:2016 "стандарт халал" и 3: 2016 "общие требования к транспортировке и реализации, хранению, переработке, заготовке, производству Халал продукции".

В связи с этим, сообщаем, что договор между ДУМК "Халал Даму" и ТОО "The Caspian International Restaurants Company" был временно прекращен. Куриные изделия сети ресторанов "КФС" полностью не соответствуют требованиям "халяль-стандарт ДУМК", сертификат ДУМК "Халал", выданный учреждению. Знак "ДУМК халал" на внешней упаковке продукции "КФС" аннулирован", - отмечается на сайте ДУМК.


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