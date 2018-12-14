Токаев: Успехи Казахстана – это заслуга его Независимости

Достигнув Независимости, мы переосмыслили нашу историю и культуру, динамично развивается экономика, сформировано сильное государство - К. Токаев.

В Сенате Парламента РК состоялось торжественное собрание депутатов и сотрудников аппарата, посвященное Дню Независимости, передает Zakon.kz.

Открывая праздничное мероприятие, председатель Сената Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что 27 лет назад в сложнейших геополитических условиях Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провозгласил Независимость нашего государства. Несмотря на трудности, кризисы и другие угрозы, Елбасы уверенно ведет страну к новым свершениям.

"Нет ничего лучше, чем мир и согласие", - сказал великий поэт Абай. Единство и сплоченность казахстанского общества стали прочной основой нашей государственности. Достигнув Независимости, мы переосмыслили нашу историю и культуру, динамично развивается экономика, сформировано сильное государство. Каждый шаг Казахстана к достижению высоких вершин, его успехи и победы – это заслуга Независимости", - сказал К.Токаев.

"Труд усердный к подвигу ведет, подвиг — славу принесет", - процитировал народную мудрость глава Сената и подчеркнул, что упорный труд Лидера нации во имя укрепления государственности – образец истинного героизма.

"Глава государства с присущими ему необыкновенной прозорливостью и талантом созидателя, определяет великие цели на пути к светлому будущему нашего народа", - сказал председатель Сената.

Отметив, что при поддержке Главы государства осуществляется модернизация культуры и духовности, спикер обратил внимание на президентскую программу "Рухани жаңғыру" — уникальную инициативу, возрождающую исторические корни духовного наследия нашего народа и статью "Семь граней Великой степи", в которой Глава государства обозначил ценности, которые Степная цивилизация дала всему человечеству.

"Несомненно, многовековая мудрость Великой степи станет путеводной звездой, прокладывающей путь в будущее для подрастающего поколения", - выразил уверенность глава Сената.

За 27 лет суверенитета заложен прочный фундамент государственности, усилен международный авторитет Казахстана, подчеркнул К.Токаев, и акцентировал внимание коллег на задачах, поставленных Президентом в Послании по повышению благосостояния казахсанцев.

"Для дальнейшего укрепления достижений нашей Независимости необходимо сконцентрировать внимание на проблемах, волнующих людей. Улучшение социального благосостояния граждан является актуальным вопросом в свете нестабильной ситуации в современном мире", - сказал он.

В канун Дня Независимости группа сенаторов указами Президента награждена государственными наградами за значительный вклад в государственную и общественную деятельность, социально-экономическое и культурное развитие страны, а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Так, указами Президента Республики Казахстан кавалерами ордена "Парасат" стали Али Бектаев и Бактыбай Чельпеков. Орденом "Курмет" награждены Владимир Волков и Едыл Мамытбеков.

Постановлением Межпарламентской Ассамблеи СНГ орденами "Содружество" награждены Женис Нургалиев и Рашид Тусупбеков, а также первый заместитель председателя Совета ветеранов РК Омирзак Озганбаев. Медаль "За укрепление парламентского сотрудничества" вручили Мухтару Кул-Мухаммеду и Ерику Султанову. Почетными грамотами МПА СНГ отмечены Рыскали Абдекеров, Владимир Волков, Дуйсенгазы Мусин, Нариман Турегалиев.

Постановлением Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран медалью "10 лет Тюрк ПА" награждены Сарсенбай Енсегенов и экс-сенаторы Адил Ахметов, Кайрат Ищанов, Нурлан Оразалин, Орынбай Рахманбердиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!