Нескончаемые очереди и грубость сотрудников: жалобы на работу налоговых участились

Возможно, в скором будущем в налоговых появятся и специалисты ЦОНов.

Нескончаемые очереди и грубость сотрудников - за последние полгода участились претензии к работе налоговых со стороны населения. Чтобы честно заплатить деньги в казну, людям приходится ждать по несколько часов. И это не гарантия того, что в итоге успеешь до конца рабочего дня закрыть долги перед государством. Но налоговики уверяют – люди виноваты сами, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Огромные очереди и некомпетентные сотрудники - это о налоговой Алматинского района Астаны. И жалуются на нее горожане. Разобраться с проблемами решили на месте. С мониторингом прибыло руководство Комитета госдоходов и представители антикоррупционного медиа-центра.

Балбопе Касенова, жительница Астаны:

"Я думала, уточню здесь свой налог на транспорт за 2018 год, потому что мне пришла неправильная сумма. И уточнив, надеялась быстро оплатить. Но задержалась на час. Здесь всегда такая проблема. Многие встают, уходят, которые уже не могут ждать".

Татьяна Богачева, жительница Астаны:

"Неорганизованность, неосведомленность. Люди приходят и не понимают куда идти. Есть эти образцы, но все равно куча вопросов. Какого-то консультанта надо сюда посадить. Не одного, а двух".

Отчитываться руководству учреждения пришлось тут же, в прямом эфире социальных сетей. Новый способ доказательства прозрачности проводимого рейда. Сотрудники признают – клиентов много и это действительно занимает много времени.

Эльвира Арыстанова, заместитель руководителя управления госдоходов по Алматинскому району:

"Крупный район, соответственно, большой наплыв. Сейчас у нас сроки по уплате налога на транспорт – до 31 декабря за 2018 год, поэтому люди тянут до последнего. Потому что менталитет такой, что в последний момент нужно оплатить. Не обязательно приходить в налоговую. У нас очень много приложений, по которым можно сделать оплату, не выходя из дома".

Но выяснилось, что из присутствующих мало кто знает об онлайн-услугах управления госдоходов. Поэтому теперь каждый из сотрудников, принимая бумажные документы, будет рассказывать клиенту, как можно провести ту или иную процедуру онлайн. Возможно, в скором будущем в налоговых появятся и специалисты ЦОНов.

Толеген Байгулов, председатель первого антикоррупционного медиа-центра:

"Вот сегодня мы посмотрели – народу много по транспортному налогу. Пришли к тому, что на уровне агентства и "Правительства для граждан" будем предлагать, чтобы сотрудник СпецЦОНа со своей базой постоянно находился в управлении госдоходов".

Насколько возможные нововведения повлияют на работу налоговых и станет ли она эффективнее, покажет время.

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