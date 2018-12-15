В музее Темиртау выставили бронированный автомобиль Назарбаева

В пользовании президента Казахстана был черный Мерседес S- класса 2005 года выпуска.

Новый эксклюзивный экспонат появился в Историко-культурном центре первого президента, передает Zakon.kz.

Теперь у каждого посетителя есть возможность пристально рассмотреть автомобиль Нурсултана Назарбаева.

В пользовании президента Казахстана был черный Мерседес S- класса 2005 года выпуска. В целях безопасности лидера страны комфортный автомобиль с бронированными стеклами и системой защиты. Вес транспорта 5,5 тонн. Машину установили в фойе историко-культурного центра.

На презентацию автомобиля в первый день же день собралось множество людей. Посетители с особым любопытством расспрашивали экскурсовода о деталях машины. На мероприятие были приглашены и соратники президента. Они уверены, что экспозиция имеет огромную значимость для всех жителей региона, и особенно для молодого поколения.

"Молодежи будет очень интересно посмотреть на служебный автомобиль главы государства, на его личные вещи. Ведь жизнь президента является примером для подрастающего поколения", - подчеркнул соратник президента Ермек Толеубаев.

Напомним, что ранее ко Дню первого президента Темиртаускому историко-культурному центру передали 16 новых экспонатов. Это личные вещи Нурсултана Назарбаева, а также подарки, полученные им от глав государств, друзей и спортсменов.

По словам сотрудников центра, все новые экспонаты уникальны, но среди них есть особенно примечательные. Например, подарок Владимира Путина - антикварное издание Энциклопедии российского сельского хозяйства в 12 томах. Эти книги были выпущены с 1900 по 1905 годы. Несмотря на столь солидный возраст, они в отличном состоянии, хранятся в специальном кожаном футляре.

Еще один интересный экспонат - подарочное издание Конституции Казахстана. Обложка этого издания украшена драгоценными камнями, сама книга уложена в деревянный футляр с изображением герба страны.

Посетители центра теперь смогут увидеть необычно выполненную фигурку верблюда, подаренную Президенту Казахстана председателем КНР. В экспозиции теперь есть и бронзовый сувенир "Куч-Биримдикте" от экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, и теннисная ракетка Нурсултана Назарбаева и спортивный велосипед, подаренный олимпийским чемпионом Александром Винокуровым.

Всего же в фонде историко-культурного центра насчитывается более 3 000 экспонатов.

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