Казахстанка завоевала "золото" на международном турнире по плаванию

Она оказалась лучшей на дистанции 100 метров на спине.

В Минске проходит международный турнир по плаванию, сегодняшний соревновательный день которого принес Казахстану золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

"Казахстанская спортсменка Анастасия Резванцева завоевала золотую медаль международного турнира по плаванию в Минске. Наша соотечественница оказалась лучшей на дистанции 100 м на спине!", — сообщает на своей странице в Instagram федерация водных видов спорта РК.

В предыдущий день соревнований казахстанцы уже завоевали три серебряных и одну бронзовую медали.

Общий зачет казахстанской команады:

"Золото":

Анастасия Резванцева на дистанции 100 метров на спине

"Серебро":

Анастасия Резванцева на дистанции 200 метров на спине

Руслан Синицын на дистанции 200 метров дельфином

Юлия Демченко на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

"Бронза":

Екатерина Болгарская на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

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