Казахстанка завоевала "золото" на международном турнире по плаванию
Она оказалась лучшей на дистанции 100 метров на спине.
В Минске проходит международный турнир по плаванию, сегодняшний соревновательный день которого принес Казахстану золотую медаль, сообщает Zakon.kz.
"Казахстанская спортсменка Анастасия Резванцева завоевала золотую медаль международного турнира по плаванию в Минске. Наша соотечественница оказалась лучшей на дистанции 100 м на спине!", — сообщает на своей странице в Instagram федерация водных видов спорта РК.
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Казахстанская спортсменка Анастасия Резванцева завоевала золотую медаль международного турнира по плаванию в г. Минск. ⠀ Наша соотечественница оказалась лучшей на дистанции 100 м на спине! ⠀ Поздравляем @vnrezvantsevanv @olympickz #teamkz #team #sport #kazakhstan #kz #info #kaz #swimming #kazswimteam
В предыдущий день соревнований казахстанцы уже завоевали три серебряных и одну бронзовую медали.
Общий зачет казахстанской команады:
"Золото":
Анастасия Резванцева на дистанции 100 метров на спине
"Серебро":
Анастасия Резванцева на дистанции 200 метров на спине
Руслан Синицын на дистанции 200 метров дельфином
Юлия Демченко на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
"Бронза":
Екатерина Болгарская на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
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