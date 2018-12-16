День Независимости Казахстана: страна в мировом сообществе

10 самых масштабных событий 2018 года, демонстрирующих место Казахстана на мировой арене.

16 декабря казахстанцы отмечают главный национальный праздник – День Независимости, передает Zakon.kz.

В 2018 году суверенности нашей страны исполняется 27 лет.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.

Zakon.kz предлагает вспомнить 10 самых масштабных событий 2018 года, демонстрирующих место Казахстана на мировой арене.

Совет Безопасности ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 18 января в Нью-Йорке открыл заседание Совета Безопасности ООН "Нераспространение ОМУ: меры доверия". Он предложил ряд мер, направленных на укрепление доверия в сфере нераспространения. Глава государства акцентировал внимание на важности установления взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для эффективного решения конфликтов.

Высший Евразийский экономический совет

В Сочи 14 мая прошел Высший Евразийский экономический совет. В нем помимо главы государства принимали участие президенты: Республики Беларусь – А.Лукашенко, Кыргызской Республики – С.Жээнбеков, Российской Федерации – В.Путин, Республики Молдова - И.Додон, Премьер-Министр Республики Армения Н.Пашинян и Председатель Коллегии ЕЭК Т.Саркисян. В своем выступлении Президент Казахстана отдельно остановился на результатах и перспективах дальнейшей экономической интеграции стран-участниц ЕАЭС. Назарбаев предложил использовать в работе ЕАЭС возможности трех международных центров, создаваемых на базе комплекса "ЭКСПО-2017".

Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

В китайском городе Циндао состоялся совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра "Астана", который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС. Был подписал ряд меморандумов и соглашений.

Пятый каспийский саммит

12 августа в Актау на Пятом прикаспийском саммите главы стран участниц обсуждали пути развития в акватории. Со стороны Казахстана, главой государства было предложено оптимизировать тарифную политику и улучшить условия транспортировки в странах-участницах Конвенции.

VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В Чолпон-Ате 3 сентября Нурсултан Назарбаев представил Казахстан на VI саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств

28 сентября Душанбе принимал глав государств Содружества Независимых Государств. Президент Казахстана указал на ряд перспективных направлений, которые будут способствовать дальнейшему углублению межгосударственных отношений. В частности, Глава государства подчеркнул необходимость укрепления экономических основ СНГ и принятия мер, направленных на снятие торговых барьеров между странами.

Заседание VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий

10 октября в Астану приехали представители мировых и традиционных религий. Первый такой съезд проходил 15 лет назад. Глава государства проинформировал присутствующих о принятом решении вручить первую премию Съезда за вклад в межрелигиозный диалог Папскому Совету Ватикана.

Совет глав правительств стран-участниц СНГ

2 ноября была встреча с членами Совета глав правительств стран-участниц СНГ. Во встрече приняли участие премьер-министры: Республики Казахстан – Б.Сагинтаев, Азербайджанской Республики – Н.Мамедов, Республики Беларусь – С.Румас, Кыргызской Республики – М.Абылгазиев, Республики Таджикистан – К.Расулзода, Республики Узбекистан – А.Арипов, Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев, первый вице-Премьер Республики Армения А.Мирзоян, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Г.Мурадов, председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев.

Совет коллективной безопасности ОДКБ

8 ноября в Астану съехались представители стран-членов совета коллективной безопасности ОДКБ. Президент Казахстана проинформировал о принятом решении по правовому закреплению статуса партнера ОДКБ и наблюдателя Организации.

Неформальный саммит глав государств СНГ

6 декабря в Санкт-Петербурге Нурсултан Назарбаев представлял Казахстан в неформальном саммите глав государств СНГ. Во встрече также приняли участие президенты: Азербайджанской Республики – И.Алиев, Республики Беларусь – А.Лукашенко, Кыргызской Республики – С.Жээнбеков, Республики Молдова – И.Додон, Российской Федерации – В.Путин, Республики Таджикистан – Э.Рахмон, Туркменистана – Г.Бердымухамедов, Республики Узбекистан – Ш.Мирзиеев, исполняющий обязанности Премьер-Министра Республики Армения Н.Пашинян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!