В Акмолинской области открыли завод по выпуску подсолнечного масла

Продукция завода будет поставляться на рынки Астаны и Кокшетау, столичные жители могут приобретать ее в сети фирменных магазинов "AQMOL".

В селе им. Акана Курманова Атбасарского района введен в строй современный завод по выпуску рафинированного подсолнечного масла с проектной мощностью шесть тонн в сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Как отметил заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев, ввод этого предприятия осуществлен в рамках дальнейшей реализации поручения Главы Государства по обеспечению продовольственного пояса вокруг столицы страны – города Астаны.

Продукция завода будет поставляться на рынки Астаны и Кокшетау, столичные жители могут приобретать ее в сети фирменных магазинов "AQMOL" и цены на нее будут одними из самых низких в стране. Также есть планы по выходу продукции на другие рынки Казахстана.

По словам директора ТОО "Атбасарское масло" Алмаса Жумашова, новое производство обеспечит работой 18 сельчан.

На заводе используется современное экологическое оборудование, самым большим плюсом является его безотходность. Отработанный жмых является отличным кормом для животноводства. Таким образом, у предприятия есть все возможности для дальнейшего расширения производства.

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