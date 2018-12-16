Новые социальные объекты открыли в Актюбинской области ко Дню Независимости

Водопровод, квартиры и другие социальные объекты подарили жителям Хобдинского района ко Дню Независимости

В субботу, 15 декабря, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Хобдинский район, где ознакомился с развитием сел, строительством новых социальных объектов, а также поздравил хобдинцев с Днем Независимости РК, передает Zakon.kz со ссылкой на областной акимат.

Ранним утром Бердыбек Сапарбаев прибыл в село Талдысай, где принял участие в торжественной церемонии запуска системы центрального водоснабжения. На эти цели государство выделило свыше 300 миллионов тенге. Общая протяженность нового водопровода - 16,7 километра. С его запуском обеспеченность населения района централизованным водоснабжением достигла 74%.

Отметим, обеспечение качественной питьевой водой - это один из шести проблемных вопросов, с которыми талдысайцы обращались к акиму области в ходе его предыдущих визитах в село. Так, помимо водопровода, сельчане просили открыть врачебную амбулаторию и сельский акимат, капитально отремонтировать клуб и подъездную дорогу к селу, обеспечить их газом. На сегодня все перечисленные просьбы жителей Талдысая решены.

- Социальная политика главы государства всегда была направлена на обеспечение жителей сел всеми благами. Все, о чем вы просили - сделано. Теперь дело за вами - работайте на благо своих семей, родного села. Начните с малого - наведите порядок в своих дворах, на прилегающих к домам территориях. Перспективы развития Талдысая очень хорошие, поскольку есть газ, вода, электричество, село расположено возле автодороги республиканского значения и недалеко от Актобе. Развивайте придорожный сервис, обеспечивайте город сельскохозяйственными продуктами. Главное - не сидеть сложа руки, тогда все у вас будет. Сегодня я с радостью поздравляю вас с запуском водопровода, а главное - с Днем Независимости нашей страны, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Талдысайцы высказали благодарность за внимание и заботу государства.

- Хотим выразить слова благодарности за то, что не забываете о тех, кто живет в селах, что приехали поздравить нас лично, откликнулись на все наши просьбы. Наше село - благодатное и это все благодаря государству. Спасибо, - выступил от имени сельчан аксакал Сагын Алтынбекулы.

Продолжилась рабочая поездка в районном центре – селе Кобда. Здесь ключи от 16 новых квартир получили дети-сироты и оставшихся без попечения родителей, малообеспеченные семьи, работники бюджетной сферы. На строительство двух 8-квартирных домов из бюджета было направлено 120 миллионов тенге.

- Исполняя поручения главы государства о повышении благосостояния народа, мы активно строим жилье не только в Актобе, но и в районах области. С начала года по области введено в эксплуатацию 770 тысяч квадратных метров жилья, по итогам года планируется ввести не менее 900 тысяч. Работа по обеспечению актюбинцев качественным доступным жильем будет продолжена, - отметил в поздравительной речи аким области.

После глава региона осмотрел новую аллею здоровья длиной 235 метров. Здесь созданы все условия для пеших прогулок и активного физического отдыха. Обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, высажено почти две сотни деревьев.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе Кобды прошел слет молодежи "Ұлы даланың жалынды жастары". В рамках мероприятия глава региона вручил двум воспитанникам детского дома ключи от квартир, наградил 8 наиболее активных в общественной жизни представителей молодого поколения района, вручил сертификат на приобретение электронного фортепиано новой школе искусств.

Завершилась рабочая поездка в селе Жиренкопа, где аким области ознакомился с двумя объектами, построенными местными предпринимателями в рамках акции "Туған жерге тағзым". В частности, глава региона осмотрел спортивную площадку стоимостью 5 миллионов тенге и принял участие в открытии визит-центра при мемориальном комплексе Кобыланды батыра - одного из четырех объектов Актюбинской области, включенных в список сакральных мест Казахстана. В строительство визит-центр на 12 мест вложено 35 миллионов тенге. Аким области выразил уверенность, что его открытие будет способствовать развитию туризма в регионе.

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