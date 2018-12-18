В Алматы загорелся микроавтобус с пассажирами
Справиться с задымлением самостоятельно водителю не удалось.
Фото : Zakon.kz18 декабря 2018, 12:40
Днем во вторник, 18 декабря, в Алматы загорелся микроавтобус Volkswagen Caravella, передает корреспондент Zakon.kz.
Микроавтобус двигался в сторону города, в районе рынка «Алтын Орда» в салон начал проникать дым. Заметив дым из-под капота, водитель высадил пассажиров и попытался затушить возгорание своими силами. Огнетушитель ему не помог.
Прибывшие сотрудники пожарной службы ДЧС затушили пожар. Автомобиль сгорел полностью. Пассажиры и водитель не пострадали.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950521-c89f051d90507feae02c913b180dbca0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...