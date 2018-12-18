В Алматы загорелся микроавтобус с пассажирами

Справиться с задымлением самостоятельно водителю не удалось.

Днем во вторник, 18 декабря, в Алматы загорелся микроавтобус Volkswagen Caravella, передает корреспондент Zakon.kz.

Микроавтобус двигался в сторону города, в районе рынка «Алтын Орда» в салон начал проникать дым. Заметив дым из-под капота, водитель высадил пассажиров и попытался затушить возгорание своими силами. Огнетушитель ему не помог.

Прибывшие сотрудники пожарной службы ДЧС затушили пожар. Автомобиль сгорел полностью. Пассажиры и водитель не пострадали.

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