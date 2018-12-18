Шумахер встал с кровати

Легендарный спортсмен продолжает восстановление после тяжелой травмы и комы.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно. В настоящее время немец вместе с семьей проживает в основной части виллы. Тем не менее, ему требуется постоянный уход и терапия. По оценкам издания, медицинские услуги обходятся в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

28 ноября о подробностях состояния Шумахера рассказал навещавший его архиепископ Георг Генсвайн. Он подчеркнул, что спортсмен остается "тем же Михаэлем Шумахером", и высоко оценил поддержку больного со стороны семьи.

Шумахер восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил, катаясь на лыжах в Альпах в 2013 году. Сразу после падения гонщик впал в кому. С 2014-го Шумахер проходит восстановление на собственной вилле на берегу Женевского озера. Семья спортсмена ограничила контакты с прессой.*

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!