Космонавт сфотографировал Хан-Тенгри из космоса
Фото опубликовано в соцсетях.
Фото : Twitter18 декабря 2018, 17:32
Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото пика Хан-Тенгри. Фотографию, сделанную из космоса, он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.
"Пик Хан-Тенгри находится на границе Китая, Кыргызстана и Казахстана и известен издавна. Его название означает "властелин неба", в мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения это высшее божество, один из создателей мира", — написал Сергей.
#Вершина Хан-Тенгри на стыке Казахстана, Киргизии и Китая известна очень давно. Ее название в переводе с тюркского означает «Повелитель неба», в мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения Тенгри является верховным божеством, одним из устроителей мира. pic.twitter.com/4NwyInHjcN— Сергей Рязанский (@SergeyISS) 15 декабря 2018 г.
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