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Космонавт сфотографировал Хан-Тенгри из космоса

Фото опубликовано в соцсетях.

Фото : Twitter18 декабря 2018, 17:32

Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото пика Хан-Тенгри. Фотографию, сделанную из космоса, он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

"Пик Хан-Тенгри находится на границе Китая, Кыргызстана и Казахстана и известен издавна. Его название означает "властелин неба", в мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения это высшее божество, один из создателей мира", — написал Сергей.


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