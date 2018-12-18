Космонавт сфотографировал Хан-Тенгри из космоса

Фото опубликовано в соцсетях.

Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото пика Хан-Тенгри. Фотографию, сделанную из космоса, он опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает Zakon.kz.

"Пик Хан-Тенгри находится на границе Китая, Кыргызстана и Казахстана и известен издавна. Его название означает "властелин неба", в мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения это высшее божество, один из создателей мира", — написал Сергей.

#Вершина Хан-Тенгри на стыке Казахстана, Киргизии и Китая известна очень давно. Ее название в переводе с тюркского означает «Повелитель неба», в мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения Тенгри является верховным божеством, одним из устроителей мира. pic.twitter.com/4NwyInHjcN — Сергей Рязанский (@SergeyISS) 15 декабря 2018 г.

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