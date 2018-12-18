Двое казахстанских военнослужащих поймали опасных преступников

Самоотверженные поступки старших лейтенантов не остались незамеченными.

Военнослужащие казахстанской армии спасли жизнь людям и обезвредили преступников. Совершенно случайно. Просто оказались в нужное время в нужном месте. Один из задержанных подозревается в убийстве, второй - в покушении на убийство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Военнослужащие города Темиртау не раз ловили преступников. Это были и автоугонщики, и педофил был – по ориентировкам тоже наши солдаты поймали", - рассказывает старший лейтенант Данияр Бектбаев.

Эти истории Данияру рассказывали сослуживцы и говорили, как они действовали в подобных ситуациях. Старший лейтенант запоминал услышанное, но о том, что ему самому придется ловить убийцу, все же не думал. Вот и получилось все спонтанно: шел домой пообедать и услышал крики из кафе. Сотрудники заведения рассказали военнослужащему, что пьяный и агрессивный горожанин подрался с одним из посетителей, пырнул человека ножом и убежал.

"Я опросил по приметам то, что произошло. Мне быстро объяснили, сказали, невысокого роста, худощавого телосложения, в руках нож большой, выбежал в сторону базара. И одного глаза нет. Я долго не думая, выбежал в сторону базара".

Далеко уйти преступнику не удалось. Данияр настиг его в сотне метров от кафе. Обезвредил, скрутил и вызвал полицию.

"При себе оружия, ничего не было, определялся на обед, при себе ничего не имея. Мы когда заступаем на службу, только тогда берем табельное оружие свое. Инстинкт самосохранения был, но моторика уже выработанная, действуешь на мышечной памяти", - продолжает старший лейтенант Данияр Бектбаев.

Его коллега, 25-летний Ильяс Джусупов тоже едва не пострадал при задержании вооруженного дебошира. В этом доме разыгралась настоящая семейная драма. Бывшие супруги разругались, да так, что мужчина набросился на экс-жену с ножом. Раненая женщина смогла выбежать из подъезда и наткнулась на Ильяса. Из ее сумбурных объяснений военнослужащий понял, что нападающий остался в подъезде и Ильяс отправился на поимку преступника.

"Увидел мужчину с ножом. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мы сразу поняли, что это он, окрикнули его. Он все равно продолжал двигаться вперед, мы обезвредили его. Был страх, не то, чтобы страх, было переживание за сослуживцев, за подчиненных. И люди окружающие тоже, мало ли – мог нанести вред здоровью", - говорит старший лейтенант Ильяс Джусупов.

В маленьком городе новость о храбрых военнослужащих разлетелась очень быстро. Жители Темиртау считают, что такие поступки достойны самых высоких наград.

"Конечно, герои, молодцы, так держать. Они знают, что будут рисковать и они к этому готовы. У них внутренний стержень или пружина, можно сказать, которая всегда взведена, и они в любой момент могут спасти человека".

"Это, наверное, долг мужчины, чтобы защитить слабых, или ребенка, или женщину. Я считаю, что это достойный поступок, что это не каждый сможет. Желательно, чтобы таких людей было больше. Им удачи, благополучия в жизни и всего-всего!". "Если это будут показывать по телевидению, это будет очень хороший будущему поколению пример!"

"Надо их поощрить за это дело! Отблагодарить и сказать, чтобы они всегда были такими у нас в городе!".

И самоотверженные поступки старших лейтенантов не остались незамеченными. В праздничные дни их ждал неожиданный сюрприз. Ильяса и Данияра пригласили в столицу и наградили медалями "За воинскую доблесть".

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