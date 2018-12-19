Сулейменов не поддерживает создание единой электронной валюты ЕАЭС

Каких-то других возможных квази, прокси валют и так далее на своей территории Казахстан не допустит.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал внедрение электронных денег в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

"Это (создание электронных денег в ЕАЭС) сейчас российский Национальный платежный союз обсуждает. У них есть целый ряд предложений, но это не является официальным предложением российской стороны. Точно так же любая ассоциация финансистов Казахстана может предлагать", - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что он не поддерживает введение на пространстве ЕАЭС единой электронной валюты.

"Нет. Мы не поддерживаем", - сказал Сулейменов.

Министр добавил, что никаких других валют, кроме национальной, на своей территории Казахстан не допустит.

"Это и моя личная позиция, и позиция как политического человека, я считаю, что нацвалюта - это символ нашего суверенитета, почти такой же как гимн, флаг и герб. И мы должны ее всячески беречь, развивать и сохранять. И каких-то других возможных квази, прокси валют и так далее допускать не должны", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕАЭС могут внедрить единую валюту для облегчения взаиморасчетов в условиях антироссийских санкций.

Оксана Скибан

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