Сулейменов не поддерживает создание единой электронной валюты ЕАЭС
Каких-то других возможных квази, прокси валют и так далее на своей территории Казахстан не допустит.
Фото : express-k.kz19 декабря 2018, 11:02
В кулуарах мажилиса парламента РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал внедрение электронных денег в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.
"Это (создание электронных денег в ЕАЭС) сейчас российский Национальный платежный союз обсуждает. У них есть целый ряд предложений, но это не является официальным предложением российской стороны. Точно так же любая ассоциация финансистов Казахстана может предлагать", - сказал он.
При этом глава ведомства отметил, что он не поддерживает введение на пространстве ЕАЭС единой электронной валюты.
"Нет. Мы не поддерживаем", - сказал Сулейменов.
Министр добавил, что никаких других валют, кроме национальной, на своей территории Казахстан не допустит.
"Это и моя личная позиция, и позиция как политического человека, я считаю, что нацвалюта - это символ нашего суверенитета, почти такой же как гимн, флаг и герб. И мы должны ее всячески беречь, развивать и сохранять. И каких-то других возможных квази, прокси валют и так далее допускать не должны", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЕАЭС могут внедрить единую валюту для облегчения взаиморасчетов в условиях антироссийских санкций.
Оксана Скибан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950600-15d646007a2879ae4baf486a79e5728e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...