В Астане сотрудница полиции спасла из пожара двоих детей

По словам жильцов, если не Акбота и ее муж последствия от пожара могли быть катастрофическими.

В Астане сотрудница полиции смогла спасти двоих детей из пожара, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

В столичный Департамент полиции поступило обращение от жительницы п. Коянды Акмолинской области. В своем письме женщина выражает благодарность младшему инспектору-кинологу Центра кинологической службы ДП г. Астана старшине полиции Акботе Енсебаевой. 11 декабря примерно 22.30 час вечера в их доме произошел пожар. Загорелось правая сторона их дома. Жители частного дома – 3-е взрослых и двое детей 7-ми и 4-х лет в это время, ничего не подозревая находились на кухне, на правой стороне. Каждый занимался своим делом, старший учил уроки, взрослые занимались повседневными делами. О начавшемся пожаре никто и не подозревал.

Акбота, проживающая со своей семьей в доме напротив, сначала услышала звук похожий на хлопок. Мгновенная реакция сотрудницы полиции помогла сориентироваться и понять, что происходит что-то неладное. Выбежав с мужем на улицу, они увидели, что горит половина дома. Акбота с мужем вбежали в дом. Взрослые, по их словам растерялись и не сразу поняли, что горит их дом.

По словам жильцов, если не Акбота и ее муж последствия от пожара могли быть катастрофическими. Семья Акботы и Хамита Енсебаевых не оставила соседей в беде. Вот уже неделю погорельцы проживают в дружной семье, где также воспитываются двое детей-школьников. Семья помогает людям, попавшим в беду всем, чем может.

Жизнь и служба Акботы идет своим чередом, на вопрос о спасении детей она рассказывает коротко, словно и не было и поступка, спасшего жизнь соседей. Младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы ДП г. Астана старшина полиции Акбота Енсебаева работает в кинологической службе 12 лет.

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