Более 90 казахстанских детей вернулись из "горячих" точек

На Родине им помогают вернуться к нормальной жизни. В скором времени проекты и стандарты по работе с такими детьми утвердят законодательно.

Более 90 маленьких казахстанцев и почти 4 десятка семей удалось вывезти из Сирии и Ирака за последние два года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Больше никаких обстрелов и бомбежек. Казахстанские власти спасли десятки тех, кто не по своей воле оказался на чужой войне. За два года из зон террористической активности Ближнего Востока спасено 39 семей и 91 ребенок.

"Они являются гражданами Казахстана, даже несмотря на то, что они родились в других странах: Иране, Египте, Турции. Не у всех есть родители", - уверена координатор проекта по созданию центров социально-правовой психологической поддержки несовершеннолетних Ольга Рыль.

Спасенным детям от двух до десяти лет. Теперь им и их матерям предстоит долгая психологическая реабилитация.

"Дети очень зависимы от своих мам. Если мама настроена положительно и отвечает взаимностью при проведении какой-то работы, то дети тоже идут на контакт. Дети учатся в обычной школе, но при этом у них есть трудности с пониманием русского языка, с пониманием даже казахского языка, потому что дети говорят на арабском, английском и турецком языках", - рассказывает директор регионального центра социально-правовой поддержки Карина Поляхович.

По всей стране уже работают реабилитационные центры, которые занимаются дерадикализацией вернувшихся из "горячих точек", а также обучением подростков, в отношении которых уголовные дела прекращены, но высок риск вовлечения их в экстремистские организации".

Центры появились в Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской областях и городах Кокшетау, Атырау, Жезказгане и Каскелене. Вопрос создания подобных центров в Павлодаре и Туркестанской области остается пока открытым.

При каждом центре - гостиница, где семья может жить и получать социальные услуги. А юристы помогают восстановить документы, оформить пособия по утере кормильцев и устроиться на работу. Из 40 родителей, которые вернулись в Казахстан, трудоустроены пока 13.

"Для нас очень важно, чтобы эти дети при возвращении в Казахстан имели возможность войти в спокойную нормальную жизнь. Есть социальные вопросы, есть глубокие психологические травмы. Это скоординированная работа и психологов, и социальных работников, и государственных органов", - комментирует министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

В следующем году Комитет национальной безопасности и министерство общественного развития страны запустят программу обучения теологов, которые будут работать с детьми, вернувшимися из зон боевых действий. Но по словам специалистов, вернуть их домой непросто.

"Большая часть наших граждан находятся в плену, их оттуда не выпускают. Есть граждане, которые не хотят вернуться. Понимают, что они участвуют в боевых действиях, и что по приезде они будут привлечены к уголовной ответственности", - рассказывает руководитель управления профилактики религиозного экстремизма и реабилитационной работы МОР РК Бауыржан Бакиров.

Уехавших воевать за чужие идеалы на родине ждет наказание по статьям за наемничество и участие в иностранных вооруженных конфликтах. Однако, совершение таких же преступлений детьми, по словам служителей Фемиды, не будет преследоваться законом.

"Те ситуации, которые творились за рубежом, на сегодняшний день здесь по правонарушению не регулируются. Единственное, этот ребенок будет находиться в той среде благоприятной, которую ему нужно создать для перевоспитания", - говорит судья городского суда Гульнар Абдигалиева.

Тем временем, власти продолжают искать наших соотечественников, которых боевики удерживают в лагерях и на военных базах. По приблизительным данным компетентных органов, в плену остаются около 100 казахстанских женщин и 400 детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!