Чиновникам, продававшим пенсии, вынесли приговор

Первоначально на скамье подсудимых было больше 30 человек, но еще до процесса они полностью возместили материальный ущерб, освободив себя от уголовной ответственности.

Чиновники, торговавшие пенсиями, остались на свободе. Сегодня в Павлодаре было вынесено решение по резонансному делу, фигурантами которого стали пенсионеры и государственные служащие. В общей сложности преступная группа обогатилась на 117 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Первоначально на скамье подсудимых было больше 30 человек, но еще до процесса они полностью возместили материальный ущерб, освободив себя от уголовной ответственности. Остальные 14 лжепенсионеров предстали перед судом. Мужчины и женщины, которым до выхода на заслуженный отдых оставалось несколько лет подключились к преступной схеме добровольно. За согласие чиновники выплачивали им от 300 тысяч до миллиона тенге, присваивая официальный статус пенсионера. Среди тех, кто подался на уговоры, был дворник Махмуд Темиргалиев, которому два года назад сделали предложение, от которого сложно было отказаться.

"Мы тебе оформим пенсию – у нас все схвачено. Я первое время не так хотел, а потом весь в долгах был, сына похоронил перед этим. Я посмотрел. Раз кабинет такой, значит, можно довериться. И попался вот. Сейчас 1 млн 900 тысяч платить", - рассказывает подсудимый Махмуд Темиргалиев.

В числе подсудимых шестеро бывших работников государственного центра по выплате пенсий и департамента труда по Павлодарской области. Их обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Начальнику отдела регионального ведомства предъявили обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Экс-чиновниц признали виновными и назначили им от 2 до 4 лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

"Суд считает, что необходимости лишать их свободы нет. Частично все подсудимые возместили материальный ущерб", - говорит судья городского уголовного суда Ануарбек Оспанов.

По три года ограничения свободы получили и 14 пенсионеров, многие из которых на момент разбирательства уже достигли пенсионного возраста. Люди раскаялись в совершении преступления и попросили у суда прощения.

Чтобы добиться получения социальных выплат, госслужащие завышали возраст своих клиентов, приписывали им несуществующих детей, а также указывали в графе "место жительства" районы, расположенные вблизи ядерного полигона. По данным следствия, бывшие чиновники торговали пенсиями на протяжении последних 13 лет. За это время они украли 117 млн тенге, часть из которых в бюджет не вернули до сих пор.

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