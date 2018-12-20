Два трупа нашли в одном из магазинов Актау

Мужчина нанес более 20 ножевых ранений своей жене, после чего покончил жизнь самоубийством.

В 28 микрорайоне города Актау в магазине обнаружены трупы мужчины и женщины с ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Семейная пара, чьи трупы были найдены, арендовали помещение магазина в 28 микрорайоне. Предположительно, 16 декабря, находясь в магазине после закрытия, мужчина нанес более 20 ножевых ранений своей жене, после чего покончил жизнь самоубийством.

В департаменте полиции прокомментировали данный инцидент:

"Около 10:45 часов на пульт дежурного 102 поступило сообщение о найденных трупах в бытовом помещении магазина "Гульнар". На телах мужчины и женщины были зафиксированы ножевые ранения".

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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