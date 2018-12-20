450 млрд тенге пенсионных активов ЕНПФ инвестировали в "КазАгро"

Единственным акционером НУХ "КазАгро" является государство в лице Министерства сельского хозяйства РК.

Пенсионные активы ЕНПФ на сумму 450 млрд тенге инвестированы на рыночных условиях в облигации АО "НУХ «КазАгро" со сроком обращения 15 лет и ставкой вознаграждения 10% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Как отмечается, АО "НУХ "КазАгро" является основным институтом, реализующим государственную политику по стимулированию индустриального развития агропромышленного комплекса. Единственным акционером НУХ "КазАгро" является государство в лице Министерства сельского хозяйства РК.

"Холдинг относится к числу надежных заемщиков на рынке ценных бумаг, имея высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств. Так, долгосрочный кредитный рейтинг АО "НУХ "КазАгро" по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом. Собственный капитал холдинга по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 244,9 млрд тенге", - говорится в сообщении Нацбанка.

В целом агропромышленный комплекс относится к одному из стратегически важных секторов экономики Казахстана и рассматривается в качестве ключевого драйвера, способного сбалансировать влияние добывающей отрасли на казахстанскую экономику.

"Таким образом, с одной стороны, вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить значительный инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, с другой стороны – окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации агропромышленного сектора за счет финансового оздоровления отрасли, снижения долговой нагрузки сельскохозяйственных предприятий, уменьшения валютных рисков, связанных с рыночными колебаниями курса, а также увеличения объемов кредитования", - заключили в Нацбанке.

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