В Астане обсудили вопросы развития медицинского и фармацевтического образования

Принято решение доработать проект Концепции и вынести на обсуждение с регионами и на расширенное заседание Коллегии минздрава.

19 декабря в Медицинском университете Астаны состоялось расширенное заседание Учебно-методического объединения (УМО) медицинских вузов под председательством ректора АО "Национальный медицинский университет" им. С.Д.Асфендиярова Талгата Нургожина с участием Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В работе объединения приняли участие 86 представителей системы здравоохранения. Среди них представители 12 медицинских ВУЗов, 10 научных центров и научно-исследовательских институтов, аккредитационных агентств, Национальной палаты здравоохранения, профессорско-преподавательского состава Медицинского университета Астаны.

Целью учебно-методического объединения медицинских ВУЗов является повышение качества и статуса медицинского образования до саморегулируемой организации с правом управления методической деятельностью организаций образования.

С приветственной речью выступил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. Обращаясь к участникам совещания, министр подчеркнул, что в условиях глобализации пациент имеет возможность сравнить качество оказания медицинской помощи в разных странах. В целом подготовка кадров здравоохранения вызывает критику и ВУЗы ответственны перед обществом за результат подготовки кадров.

Повестка заседания включала обсуждение проекта Концепции развития медицинского и фармацевтического образования, апробацию методологии рейтинговой оценки деятельности медицинских ВУЗов, результатов независимой оценки знаний студентов 1-3 курсов, обсуждение проектов Кодекса РК О здоровье народа и системе здравоохранения и приказов МЗ РК в сфере медицинского образования.

"Подготовка кадров должна охватывать человеческий капитал в системе здравоохранения от профориентации и приема абитуриентов до выхода на пенсию в виде сбалансированной системы. Нужно обратить должное внимание на возможности цифровизации в системе образования, от накопительной системы оценивания студента до анализа деятельности преподавателя", - прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Участники совещания положительно отозвались о практической направленности Концепции, отметили, что только интеграция теории с практикой позволит повлиять на качество подготовки будущих врачей. Вместе с тем, детально обсуждались вопросы непрерывного профессионального образования, лицензирования специалистов и страхование профессиональной ответственности.

В заключении принято решение доработать проект Концепции и вынести на обсуждение с регионами и на расширенное заседание Коллегии минздрава.

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