Где и насколько снизят тарифы на комуслуги с 1 января 2019 года

Снижение тарифов в итоге приведет к снижению размера среднего чека оплаты населением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) в месяц.

20 декабря на пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал о проводимой работе по снижению тарифов и усилению прозрачности тарифообразования в рамках исполнения поручений главы государства, данных на Совете безопасности 7 ноября 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Жумангарин сообщил, что с 12 ноября 2018 года во всех регионах организована работа по налаживанию обратной связи с населением, по результатам которой уже проведено 102 общественных приемных с населением по проблемным вопросам в сфере ЖКХ с участием СМИ, акиматов, НПП "Атамекен", партии "Нур Отан", общественных объединений и других заинтересованных лиц. В работе данных приемных приняли участие около 3 тыс. человек.

Для потребителей, не имеющих возможности присутствия в общественных приемных, организованы телефоны "горячих линий".

"По результатам рассмотрения поступивших обращений и жалоб, а также в целях выявления необоснованно полученного дохода монополистами и возврата их потребителям уже открыто 55 внеплановых проверок монополистов. На стадии открытия находятся 15 внеплановых проверок", — сказал С. Жумангарин.

По словам вице-министра, в результате проведенной работы, во всех регионах ожидается снижение тарифов на коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.

Сфера теплоснабжения

Согласно информации МНЭ РК, по состоянию на 20 декабря уже снижены тарифы на тепло для населения в трех регионах:

в Акмолинской – на 36,8% (с 116,1 до 73,4 тенге/м2);

Северо-Казахстанской – на 1,1% (с 114,7 до 113,4 тенге/м2);

Восточно-Казахстанской областях (г. Семей) – на 2,8% (с 70,1 до 68,2 тенге/м2).

Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 14 регионах от 2,2% в Карагандинской области до 15,3% в Туркестанской области. В результате экономия средств населения за услуги теплоснабжения составит около 6 млрд тг.

С 1 января 2019 года в рамках предельных тарифов мы ожидали увеличение тарифов во всех регионах по всем этим пяти видам услуг (прим. - водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение). В результате работы уполномоченного органа с местными исполнительными органами, которая была проведена с субъектами естественных монополий, повышения тарифов не только не будет с 1 января, а мы ожидаем снижение тарифов", — подчеркнул Жумангарин.

По данным Миннацэкономики, с 1 января следующего года ожидается снижение тарифа на тепло для населения в Актюбинской области на 10% (с 129,25 до 116,33 тенге/м2). При этом, в связи с утверждением компенсирующего тарифа на услугу АО "Актобе ТЭЦ" по производству тепловой энергии, дополнительно ожидается снижение тарифа на тепло для населения с 1 февраля 2019 года на 10% (с 116,33 до 104,7 тенге/м2). Таким образом, в целом в 2019 году ожидается снижение тарифа на тепло для населения в Актюбинской области на 19% (с 129,25 до 104,7 тенге/м2).

Сфера водоснабжения

По состоянию на 20 декабря уже снижен тариф на воду для населения в Жамбылской области на 22% (с 52,3 до 40,8 тенге/3).

Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 16 регионах от 3% до 22,7%.

Сфера водоотведения

На сегодняшний день снижен тариф на водоотведение для населения в Жамбылской области на 0,4% (с 16,4 до 16,3 тенге/3). При этом, Жумангарин отметил, что в Жамбылской области один из низких тарифов по стране.

Кроме того, с 1 января 2019 года прогнозируется снижение тарифов для населения в остальных 16 регионах от 3% до 11,4% (с 54,07 до 47,91 тенге/м3).

В результате экономия средств населения в целом за услуги водоснабжения и водоотведения составит более 2 млрд тенге.

Сфера газоснабжения

Согласно информации Министерства национальной экономики РК, с 1 января следующего года прогнозное снижение цен составит от 3,3% до 17,5%. При этом, снижение цен на газ для населения в Алматы составит 12% (с 29,8 до 26,2 тенге/м3), Шымкента и Туркестанской области - 6% (с 30,7 до 28,9 тенге/м3), Жамбылской области – 6% (с 24,3 до 22,8 тенге/м3). В результате экономия средств населения за услуги газоснабжения составит около 5 млрд тг.

Сфера электроснабжения

Министерством национальной экономики проведена работа по снижению тарифов на передачу электроэнергии. Кроме того, С. Жумангарин отметил, что тариф АО "КЕГОК", осуществляющего передачу электрической энергии по сетям межрегионального уровня, в рамках предельного пятилетнего тарифа, утвержденного в 2015 году, должен был вырасти с 1 января 2019 года на 12% (с 2,4 до 2,8 тенге/кВтч). Вместе с тем, Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК совместно с АО "КЕГОК" принято решение о недопущении роста тарифа и оставлении его на действующем уровне — 2,4 тг/кВтч

Так, с 1 января 2019 года ожидается снижение цен на электрическую энергию для населения во всех регионах Республики с 1 января 2019 года. По состоянию на 20 декабря уже снижены цены на электрическую энергию для населения Жамбылской области на 3,6% (с 13,35 до 12,86 тенге/кВтч) и Кызылординской - на 4% (с 14,51 до 13,93 тенге/кВтч).

Прогнозное снижение розничных цен для населения составит от 1,7% до 22,32%. В результате экономия средств населения за услуги электроснабжения составит около 7,8 млрд тг.

Одновременно ожидается снижение розничных цен электрической энергии для юридических лиц в 8 регионах от 1,7% до 18%, что, по словам вице-министра нацэкономики, окажет оздоравливающий эффект для бизнеса.

Экономия средств потребителей за услуги электроснабжения составит более 14,5 млрд тг.

"Хочу отметить, что вышеуказанное снижение тарифов в итоге приведет к снижению размера среднего чека оплаты населением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение) в месяц", — сказал Жумангарин.

Так, к примеру, снижение среднего чека семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью 60 м2 составит следующие размеры. В Алматы в среднем в месяц оплачивается за коммунальные услуги 14 483 тг. С 1 января 2019 года общая плата в среднем составит 13 128 тенге или снизится на 1 353 тенге. Таким образом, годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 9 700 тенге. В Астане плата за коммунальные услуги в среднем составляет 10 666 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата составит в среднем 9 604 тенге или снизится на 1 062 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 9 000 тенге.

В Шымкенте плата за коммунальные услуги в среднем составляет 13 788 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 12 447 тенге или снизится на 1 340 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 10 000 тенге.

В Актобе плата за коммунальные услуги в среднем составляет 11 405 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 10 336 тенге или снизится на 1 068 тенге. Годовая экономия по оплате в среднем составит около 9 000 тенге.

В Усть-Каменогорске плата за коммунальные услуги в среднем составляет 6 654 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 6 341 тенге или снизится на 313 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 3 000 тенге.

В Таразе плата за коммунальные услуги в среднем составляет 10 471 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 9 665 тенге или снизится на 806 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 5 500 тенге.

В Уральске плата за коммунальные услуги в среднем составляет 10 910 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 9 875 тенге или снизится на 1 035 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 8 600 тенге.

В Кызылорде плата за коммунальные услуги в среднем составляет 9 153 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 8 288 тенге или снизится на 865 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 7 000 тенге.

В Петропавловске плата за коммунальные услуги в среднем составляет 10 857 тенге в месяц. С 1 января 2019 года плата в среднем составит 10 474 тенге или снизится на 383 тенге. Годовая экономия по оплате коммунальных услуг в среднем составит около 4 000 тенге.

Кроме того, вице-министр Жумангарин отметил, что местными исполнительными органами проводится работа по снижению тарифов на услуги КСК (кооператив собственников квартир), вывоза мусора, лифтовые услуги и автобусные перевозки. Так, в регионах планируется снижение тарифов на услуги КСК от 2,2% в Павлодарской области до 20% в Жамбылской области. На услуги вывоза мусора от 2,1% в Туркестанской области до 24,7% в Павлодарской области. На лифтовые услуги от 3% до 50%. На автобусные перевозки планируется снижение тарифов в Туркестанской области на 10%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!