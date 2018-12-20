Путин высказался о победе над ИГИЛ, санкциях против Крыма и повторной женитьбе

Путин также заявил, что считает правильным решение главы американской администрации Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о согласии с оценкой американского лидера Дональда Трампа в том, что в целом запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) побеждена в Сирии, передает ТАСС.

"Что касается победы над ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим.), в целом я согласен с президентом Соединенных Штатов, - сказал Путин. - Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии".

Вместе с тем, Путин предостерег об опасности перемещения террористической активности из Сирии в другие страны.

"Существует опасность перетекания [террористических] группировок и им подобных в соседние регионы, например, в Афганистан, а также в другие страны, в том числе страны их исхода, - сказал российский лидер. - Это большая опасность для всех нас".

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что считает правильным решение главы американской администрации Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

"Нужно ли здесь [в Сирии] присутствие американских войск? Нет, не нужно, - сказал Путин. - Давайте не будем забывать, что присутствие войск США в Сирии нелегитимно, оно не подтверждено решением СБ ООН, а только по его решению там может находиться воинский контингент, либо по приглашению законного сирийского правительства. Мы в Сирии находимся по приглашению правительства".

"У них [США] ни того, ни другого нет, поэтому, если США приняли решение вывести свой контингент, то это правильно", - подчеркнул президент России.

Вместе с тем, Путин заявил, что пока не видит признаков вывода американских войск из Сирии.

"Мы не видим признаков вывода американских войск пока, но допускаем, что это возможно, - сказал российский лидер. - Тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования".

Санкции Запада против крымчан

Западу следовало бы либо признать голосование жителей Крыма о воссоединении с Россией, либо не вводить против крымчан санкции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, это "любопытная ситуация": Россию обвиняют в аннексии Крыма, то есть - в силовом захвате, однако, "если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь ни при чем". "А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия", - подчеркнул Путин.

Президент РФ напомнил, что Крым и его жители сталкиваются с ограничениями на работу страховых компаний, использование морской и другой инфраструктуры, на получение виз, на финансовые операции и так далее.

"То есть, это затрагивает практически всех людей, которые живут на этой территории. Против них ввели по сути санкции, не только избирательные - против руководства Крымской республики и Севастополя, а против всех. Если они ни при чем, если это аннексия - за что против них ввели санкции? А если все-таки против [крымчан] ввели санкции за конкретное голосование, то значит надо признать, что оно состоялось. Вот в чем фишка", - заключил Путин.

Как это и положено порядочному человеку

На заданный Путину вопрос о женитьбе он ответил: "Как порядочный человек, я когда-то должен буду это сделать".

Президент также спросил у автора вопроса, женат ли он. Услышав утвердительный ответ, Путин заметил: "Он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему".

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