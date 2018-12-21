На Марсе нашли ледяное озеро

Толщина льда в самые холодные времена года приближается к двум километрам.

Зонд "Марс-Экспресс" отпраздновал 15 лет работы на орбите Марса, получив детальные и очень красивые фотографии кратера Королева, заполненного огромным количеством замороженной воды. Его снимки были опубликованы на сайте Европейского космического агентства, сообщает РИА Новости.

Европейский орбитальный зонд "Марс-Экпресс" был запущен с космодрома Байконур 2 июня 2003 года, достиг Марса 25 декабря 2003 года и с тех пор обращается на околомарсианской орбите. Помимо исследования Марса аппарат собрал много данных о Фобосе, с которым он регулярно сближается.

Этот аппарат, как отмечают ученые, занимает одну из ведущих ролей в изучении главной загадки Марса – тайны пропажи его огромных запасов воды. Дело в том, что сегодня ученые считают, что на его поверхности в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, содержавшие в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан.

Большая часть этой воды впоследствии испарилась в космос вместе с атмосферой красной планеты. Лишь небольшая часть ее сохранилась в виде полярных ледовых шапок и обширных подземных залежей льда в умеренных и приполярных широтах, недавно открытых зондами MRO и "Марс-Экспресс".

Эти запасы влаги периодически тают и испаряются, а затем осаждаются в других, более холодных уголках Марса. Этот своеобразный "круговорот воды" давно интересует ученых, так как он может или способствовать дальнейшему "побегу" влаги с планеты, или служить главным ее источником для гипотетических марсианских микробов, живущих в глубинных слоях почвы.

Одни из самых крупных запасов этого льда можно увидеть в кратере Королева – 82-километровой выемке в окрестностях северного полярного круга Марса, возникшей, как сегодня считают ученые, примерно четыре миллиарда лет назад, в ту эпоху, когда на планете еще была вода.

Сегодня он заполнен гигантским количеством льда, чья толщина в самые холодные времена года приближается к двум километрам. Эти запасы влаги, по мнению планетологов, сохраняются там благодаря большому перепаду температур между холодным дном кратера Королева и более теплыми породами на поверхности.

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