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Нурсултан Назарбаев исполнил песню "Дүние-ай"

Президент для исполнения выбрал народную песню.

Фото : Стоп-кадр21 декабря 2018, 10:15

Телерадиокомплекс Президента Казахстана в социальных сетях разместил архивное видео, на котором Нурсултан Назарбаев исполняет песню на государственном языке, передает Zakon.kz.

"Предлагаем фрагмент видео из архива ТРК Президента РК. В комментариях напишите, какие казахские песни любите вы", - отмечается в подписе ролика, опубликованном в Instagram.

"Жақсылар жақсымын деп айталмайды.
Жамандар жақсымын деп айқайлайды.
Жүрген соң бауырыңды күнде көріп
Таулардың биіктігі байқалмайды

Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл
Өтіп барады өмір құрғыр.
Ахау арман дүние жалған
Хәләуләйлем, хәләуләйлем", - Президент пропел кусочек народной песни "Дүние-ай".

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Президентіміздің жақсы ән салатыны көбімізге мәлім. Назарларыңызға Президент Телерадиокешенінің мұрағатынан алынған видеосын көруге ұсынамыз. ⠀ Ал сізге қазақ әндерінен қайсысы ерекше ұнайды? ________________ Многие из нас знают, что наш Президент хорошо поет. Предлагаем фрагмент видео из архива ТРК Президента РК. В комментариях напишите, какие казахские песни любите вы. ⠀ #Назарбаев #ән #трк #президент #казаxскиепесни #Nazarbayev

Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 20 Дек 2018 в 5:37 PST


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