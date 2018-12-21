Нурсултан Назарбаев исполнил песню "Дүние-ай"

Президент для исполнения выбрал народную песню.

Телерадиокомплекс Президента Казахстана в социальных сетях разместил архивное видео, на котором Нурсултан Назарбаев исполняет песню на государственном языке, передает Zakon.kz.

"Предлагаем фрагмент видео из архива ТРК Президента РК. В комментариях напишите, какие казахские песни любите вы", - отмечается в подписе ролика, опубликованном в Instagram.

"Жақсылар жақсымын деп айталмайды.

Жамандар жақсымын деп айқайлайды.

Жүрген соң бауырыңды күнде көріп

Таулардың биіктігі байқалмайды



Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл

Өтіп барады өмір құрғыр.

Ахау арман дүние жалған

Хәләуләйлем, хәләуләйлем", - Президент пропел кусочек народной песни "Дүние-ай".

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